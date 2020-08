Pirelli’den Fiat 500 koleksiyoncuları için yeni lastik

CARMEDYA.COM – Pirelli, İtalya’n otomobil üreticisi Fiat’ın ikonik 500 modeli için yeni lastik sunuyor.

Bu yeni lastik, 1950 – 1980 arasnda üretilmiş ve lastiğin ilk üretimiyle aynı orijinalliği koruyan Pirelli Collezione serisinin bir parçasını oluşturuyor.



Pirelli bu kapsamda, 1957’den itibaren üretilen tüm Fiat 500 versiyonları için ilk kez 1972’de pazara sunulan Cinturato CN54 lastiği 125 R 12 ebadında yeniden üretti. Bu radyal lastik orijinale benzer bir sırt deseni ve yanakla ama modern teknolojiyle üretildi. Pirelli Collezione lastikleri, ıslak zeminde artırılmış yol tutuşu sağlamak amacıyla çağdaş hamurlarla üretilerek orijinal stilden ödün vermeden emniyet ve yüksek güvenlik standartlarına sahip. Pirelli mühendisleri, lastiğin araştırma ve geliştirme programı boyunca otomobilin yeniyken sahip olduğu süspansiyon ve şasi ayarlarını tamamlamak için orijinal araç tasarımcılarının kullandığı parametrelerin aynılarından yararlandı. Bunu başarmak için Milano’daki Pirelli Vakfı arşivlerinde bulunan orijinal malzeme ve tasarımları referans aldılar.

Fiat 500 hikayesinin bir parçası

Fiat 500, 1957 yılında doğduğunda sadece 2,95 metre uzunluğundaydı ve 13 HP güç üreten, 85 km/s maksimum hız kapasiteli 479cc motorla donatılmıştı. Geleneksel 125 12 ebadındaki lastiğin sırt deseni olarak ya Cisa, ya denenmiş ve güvenilir Stelvio veya daha büyük Fiat 600 için de sunulan Rolle kullanılıyordu. Fiat 500 serisi, yıllar içinde orijinal N versiyonundan 1960 yılında sunulan D modeline kadar seçeneklerle genişleyecekti. Bu versiyon, virajlarda daha iyi yol tutuşu için daha yuvarlatılmış yanaklara sahip olan Pirelli Sempione ‘Güvenlik Omuzu’ modelini benimseyen ilk otomobil oldu. 1965’te sunulan Fiat 500F’i 1968’de L izlerken her iki model de Pirelli 12 inç lastiklerle donatılmıştı. R versiyonu 1972’de pazara sunulduğunda Pirelli Cinturato yelpazesi Fiat’ın küçük otomobili için 125 R 12 ebadındaki radyal lastik CN54 sırt desenli olarak sunulacak kadar genişti. Pirelli işte şimdi bu lastiği bu klasik İtalyan ikonunun sahipleri için yeniden üretiyor. O zamanki CN54, doğrudan ralli deneyiminden türetilirken hem konforu hem lastik ömrünü geliştiren yeni bir kuşaklı yapı sayesinde Cinturato adına dünya çapında ün kazandıran klasik CA67’nin sırt deseni korundu.

Pirelli Collezione

Pirelli Collezione ailesi, orijinal versiyonların görünümünü ve sürüş hissini koruma ama bir yandan da modern teknoloji ve üretim süreçleri sayesinde verimliliği ve güvenliği artırma olmak üzere iki amaca birden hizmet edecek lastiklerle otomotiv tarihini sürdürmek için doğdu. Ürün yelpazesi, ilk kez 1927’de pazara sunulan efsanevi Stella Bianca ile başlıyor, ardından sadece dünyanın en pahalı otomobili olan Ferrari 250 GTO için 2018’de yeniden yaratılan Stelvio ekleniyor. Daha sonra CA67 (1955), CN72 (1964), CN36 (1968), CN12 (1968), Cinturato P7 (1974), P5 (1977), P Zero (1984) ve P700-Z (1988) geliyor.



Pirelli mühendisleri yeniden doğan bu lastiklerin geliştirme süreci boyunca orijinal tasarımcıların o zamanlar başvurduğu aynı araç parametrelerini kullandılar ama o günden bugüne gelişen malzeme ve üretim süreçleri söz konusu olunca tüm bilgi birikimi ve deneyimlerden yararlandılar. Sonuçta performans, stil ve orijinalliğin etkileyici bir karışımı ortaya çıktı. Pirelli Vakfı’nın arşivlerinden derlenen resimler, planlar ve diğer materyaller bu sürecin temel bir parçasını oluşturdu. Vakıf, yıllar içinde yaratılan her Pirelli lastiğinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili tüm belgeleri arşivlerinde saklıyor. Bunlar arasında homologasyon sertifikaları, kalıp tasarımları, sırt deseni çalışmaları ve test sonuçları, fiyat listeleri ve kataloglar yer alıyor. Pirelli Collezione lastikleri, Longstone Tyres gibi klasik otomobil lastiği uzmanı satıcıların yanı sıra Pirelli’nin Los Angeles, Münih, Monako, Dubai ve Melbourne’daki P Zero World mağazalarında müşterilere sunuluyor.

Pirelli Cinturato

Pirelli mühendislerinin bundan yetmiş yıl önce denediği ilk yenilikçi prototip, komple bir lastik ailesinin doğuşuna yol açtı. O zamanlar henüz Cinturato adını taşımayan bu lastik, sırt deseninin altında sektör için gerçek bir devrimi gizliyordu. Lastik üretim tarihinde gerçek anlamda köklü değişikliklerin sayısı oldukça azdır ama bunlardan biri kesinlikle Pirelli’nin tekstil ve metal takviyeler kullanarak geliştirdiği radyal lastiklerin sunulmasıdır. Pirelli pazarlama departmanının “içinde kendi emniyet kemerine sahip olan muhteşem yeni lastik” diye tanımladığı Cinturato, döneminin en önemli otomobillerinin donanımı oldu. Başlangıçta Lancia gibi üreticilerin tercihi ‘367’ idi ama bu çığır açan lastiğin bir sonraki evriminde Cinturato, dünyanın en beğenilen otomobilleriyle tanıştı. Pirelli, Cinturato CA67, CN72 ve CN73 versiyonlarının pazara sunulmasıyla yol için sportif lastik konseptini yaratmış oldu. Bu konsept, Ferrari 250 GT ve 400 Superamerica, Lamborghini 400GT ve Miura, Maserati 4000 ve 5000 gibi dönemlerinde iz bırakan otomobiller kadar tutuş sağlamak için gerekliydi.



Takvimler 1970’lerin ortalarını gösterdiğinde Cinturato ailesinin bir sonraki büyük devrimi kendisini hissettiriyordu. Genel olarak ralliler ve özellikle Lancia Stratos için yaratılan ilk Cinturato P7, sıfır derece naylon kuşak ve her şeyin ötesinde ultra düşük profil gibi çığır açan inovasyonlar içeriyordu. Bu lastiklerin yol için benimsendiği ilk otomobil modelleri, Porsche 911 Carrera Turbo, Lamborghini Countach ve De Tomaso Pantera oldu. Kısa süre sonra daha az sportif ama daha geniş kapsamlı uygulama potansiyeline sahip olan P6 lastik, P7’yi izledi. Ardından P5 geldi; bu lastik, Pirelli’den maksimum sürüş keyfi ve olabilecek en sessiz lastiği talep eden Jaguar için özel olarak tasarlandı. 1980’lerde sırasıyla P6 ve P7’nin devamı olan P600 ve P700 doğdu. Bu lastiklerde ıslak zeminde tutuş ve viraj alma gibi güvenlik iyileştirmelerine odaklanıldı. 1990’lara gelindiğinde güvenlik ve performansın daha da geliştirildiği P6000 ve P7000 pazara sunuldu. Pirelli mühendisleri bu yıllarda bir yandan da kudretli Lancia S4 ralli otomobilin donanımı olacak bir başka devrim üzerinde çalışıyorlardı. Bu müthiş otomobilin üretebildiği olağanüstü güce yanıt verebilecek özel tasarım lastiklere ihtiyacı vardı ve böylece P Zero doğdu. Ama bu başka bir zaman anlatılacak bir hikaye…



P7 adı, 2009 yılında geri döndüğünde yakıt tüketimini ve zararlı emisyonları azaltma, ekolojik malzemeler kullanma, iyileştirilmiş kontrol ve frenleme yetenekleri gibi özellikleriyle öne çıktı. Kış ve Dört Mevsim versiyonlarının sunulmasıyla genişleyen aile bugün hâlâ ürün yelpazesinde yer almaya devam ederken homologasyon sayısı 400’ü aşmış bulunuyor. Cinturato P7, en güncel otomotiv trendlerini takip edebilme kabiliyeti sayesinde nasıl her zaman otomobil üreticilerinin favorisi olduğunu gösteriyor. Cinturato P7, son yıllarda tanıtılan ve oyunun kurallarını değiştiren gelişmiş elektronikler, sürücü destek sistemleri, hibrit ve elektrikli otomobiller gibi tüm inovasyonlara ayak uydurmayı başardı. Bu mirası ileriye taşıyan yeni Cinturato P7, şimdiden 60 homologasyona sahip olarak lanse ediliyor. 1950’lerden günümüze geliştirmeleri şekillendiren güvenlik ve verimlilik ilkelerini daima benimsediğini şimdi her zamankinden daha çok ortaya koyuyor.