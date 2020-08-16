SEAT’ın hiç görmediğiniz özel otomobil koleksiyonu!

CARMEDYA.COM – İspanyol otomobil markası SEAT, kuruluşunun 70’inci yıl dönümüne özel bir koleksiyon sergiliyor.

Geride kalan 70 yıl süresince, seri üretiminin haricinde bir ünlü için veya özel bir günün anısına ithaf edilen ürünlerden oluşan koleksiyonda, markanın ve otomotiv dünyasının gelişimine damga vurmuş modeller de yer alıyor.

Elektrikli bir Toledo

Barselona 92 Olimpiyatları’nın Açılış Seremonisi’nde, Olimpiyat meşalesine elektrikli bir otomobil eşlik etti. Bu, elektrikli bir SEAT Toledo idi. Otomobilde aracın ağırlığını 1.015’ten 1.545 kilograma yükselten 16 kurşun batarya bulunuyordu, bu sayede 55 km mesafe kat edilebiliyordu. Bu da elektrikli SEAT Toledo’nun Olimpiyatların son gününde maraton yarışı sırasında atletlere yol açmasını sağlayacak kadar menzil yapabileceği anlamına geliyordu. Olimpiyatlarda İspanya adına madalya kazanan 22 sporcunun her birine kendileri için özel olarak geliştirilen SEAT Toledo Podium otomobili hediye edildi.

Ziyaretçilere özel: SEAT 1400 Visitas

1956 yılında, ilk SEAT modeline dayanarak yeni bir model geliştirildi: SEAT 1400 Visitas (Ziyaret). Kapısı ve tavanı bulunmayan 1400 Visitas ziyaretçilere SEAT Fabrikası’nın gezdirilmesi için idealdi. SEAT Fabrikası’nda çalışan personel tarafından üretilen 1400 serisi, 2005 yılında yenilendi. Yenilik de, bu sefer emekli olmuş üretim personeli tarafından iki 1400 serisi otomobilin ‘Birleştirilmesi’ yoluyla ortaya çıkan tek bir otomobildi.

Üstü açık minivan: SEAT Savio

1964 yılına kadar fabrikayı ziyaret eden yetkililerin gezdirilmesi amacıyla kullanılan SEAT 600, SEAT Savio’nun da temelini oluşturdu: İtalyan şirketi Carrozzeria Savio, Pietro Frua’nın şaşırtıcı tasarımını uygulamaya koydu. Savio’nun montaj hatları boyunca kolayca manevra yapmasına izin veren, sadece 2 metrelik bir aks mesafesi üzerinde üç koltuk sırasına sahip bir minivan olan SEAT Savio, cam tavan görünürlüğü daha üst seviyeye taşıdı.

Papa’nın ziyaretine Papamovil

Papa’nın 1982 yılında İspanya’ya düzenleyeceği ziyaret için kendi otomobilinden daha küçük bir otomobile ihtiyaç vardı. Resmi otomobilin ana ziyaret mekanları olan Real Madrid C.F. ve F.C. Barselona stadyumlarının giriş kapılarından geçemeyecek olması bu ihtiyacı doğurdu. Zona Franca Fabrikası çalışanları SEAT Panda “Papamóvil”i geliştirdi. Otomobilin tavan ve cam detaylarını tamamen ortadan kaldırarak arka kısımda Papa’nın ayakta durarak halkı selamlayabileceği destekli bir yapı oluşturuldu.

Krallara layık : SEAT Ibiza Rey

1986 yılında SEAT günümüzün İspanya Kralı VI. Felipe’nin 18’inci yaşı için özel bir Ibiza tasarladı. Otomobile SEAT Ibiza Rey adı verildi. Ibiza Rey, iki yıl sonra seri üretimine geçilecek Ibiza SXI’ın teknik özelliklerini bir adım ileriye taşıdı: Mekanik açıdan bakıldığında 100 PS enjeksiyonlu motor ve soğutmalı diskli çift fren sistemine ek olarak, iç mekanda özel bir direksiyon, Recaro koltuklar ve klima. Bu otomobil, altın rengi ve genişletilmiş arka yan kısımlarıyla hemen fark ediliyordu.

Shakira’nın vakfından, Leon CUPRA Pies Descalzos’a

Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın, Latin Amerika’da yerinden edilmiş çocuklar için kurduğu vakıf, bir SEAT Leon CUPRA’ya isim kaynağı oldu. Kaputu üzerinde Shakira’nın imzasının bulunduğu ve SEAT Leon CUPRA “Pies Descalzos” (Türkçesi: Yalınayak) adı verilen otomobil, şarkıcının zevkine göre hem gövde hem de iç mekanın lila renginde tasarlanması nedeniyle SEAT Leon Shakira olarak da biliniyor. Üretilen iki otomobilden biri SEAT Heritage Koleksiyonu’nda kalırken, diğeri vakfın bağışçıları arasında gerçekleştirilen çekilişle sahibini buldu: talihli, SMS yoluyla 1 Euro bağış yapan bir öğrenciydi.

Bir milyonuncu SEAT: SEAT 124

Otomobil üretimine başladıktan 16 yıl sonra, ‘Bir Milyonuncu SEAT’ olan SEAT 124, son kez banttan indirilmiş ve dönemin Sanayi Bakanı tarafından kullanılmıştı. Bu özel otomobil çalışanlar arasında yapılan çekilişle sahibini buldu. Ancak kazanan çalışan, ehliyeti olmaması ve yeni evlenmiş olmasından ötürü eşdeğer miktarda para karşılığında otomobili SEAT’a iade etmeyi tercih etti.

Mahkemelik model: SEAT Ronda

1982 yılında, büyük bölümünü Rayton Fissore ile geliştirdiği, SEAT Ritmo temelli bir model olan SEAT Ronda’yı tanıttı. Ancak bu otomobile bir intihal davası açıldı. Mahkemeyi ikna etmenin zorluğunu düşünen SEAT, modelde kullandığı kendi parçalarını sarıya boyandığı siyah renkli bir SEAT Ronda’yı mahkemeye sundu. Ronda ile Ritmo arasındaki en görünür bu dış tasarım farkları sayesinde herkes gibi mahkeme de SEAT Ronda’nın gerçek bir SEAT otomobili olduğunu kabul etti.

Bir rekortmen: SEAT Leon CUPRA

2014 yılında SEAT Leon CUPRA SC 280 “Nürburgring record” ikonik bir otomobil olarak karşımıza çıktı. Tarihte ilk kez, önden çekişli bir seri üretim otomobili efsanevi Nürburgring pistinde turu 8 dakika sınırının altında tamamladı (7:58.44).

Yaratıcılığın gücü Ibiza Bimotor ve Ibiza 1,5×1,5

İspanyolca ‘Çift Motor’ kelimesinden alan ralli otomobili SEAT Ibiza “bimotor” Ralliler için iyi bir seçenekti. 1986 yılında, SEAT Ibiza, 4×4 outdoor ralli şampiyonasında birinciliği kazandı. Her bir aks üzerine bir Ibiza motorunun yerleştirildiği ve her bir motorun kendi şanzıman kutusuna bağlı olduğu bu modele motorlarının hacmi nedeniyle 1.5×1.5 adı verildi. Ulaşılan güç neredeyse 300 PS’ydi.

Kar deneyimi

Çekiş gücü söz konusu olduğunda, SEAT Ateca Mattracks’’ten bahsetmek gerekiyor. 2017’de SEAT Ateca Snow Experience için düzenlenen bir medya tanıtımı vesilesiyle hazırlan Mattracks, doğal habitatı kar olmasına rağmen, daha sonra yerini Ateca 2.0 TDI 190 PS 4Drive’a bıraktı ve sokaklarda da yerini aldı.

Havalı bir Ibiza

SEAT birinci nesil Ibiza’yı temel alarak SEAT Ibiza Cabrio’yu geliştirdi. Emniyet çubuğu bulunmayan 2+2 koltuklu bu otomobilin hatlarındaki saflık, o tarihte Ibiza’nın tasarımından sorumlu Giorgio Giugiaro’nun şirketi olan Ital Design stüdyosundan kaynaklanıyor. 2014 yılında pazara sunulan SEAT Ibiza Cupster düşük bir ön cam ve arka kısımdaki bütünleşik tasarımıyla göz alıcı ve zarif bir speedster otomobil olarak karşımıza çıktı. 1969’da SEAT 850 Spider’ın piyasaya sürmesine rağmen SEAT, üstü açık bir modelin seri üretimine geçmek için doğru zaman gelmediğine inanıyor.

Ve bir Pick-up

SEAT, 70 yıllık geçmişinde bir Pick-up üretimi de gerçekleştirdi: Marbella Pick Up. Seri üretimine geçilmeyen Marbella Playa konsept otomobilinden daha sade ve uygulanabilir bir versiyon olan bu modelin en çarpıcı unsuru, kapalı portbagajın kabinden yalnızca koruyucu bir ızgara ile ayrılmasıydı.

Sanatsal bir kamuflaj

Son olarak SEAT’ın kişiye özel tasarımlarından ‘SEAT Leon Trencadis’: Folyoyla kaplanmış otomobil, Gaudí’nin kırık fayansları yeniden kullanarak sanata haline getirdiği dekoratif mozaik ‘trencadís’i hatırlatması nedeniyle bu ismi alan model, dördüncü nesil SEAT Leon’un son geliştirme aşamasında uygulanan sanatsal bir kamuflaj oldu.