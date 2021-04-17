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Toyota’dan tüm modeller için 5 yıl garanti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Toyota tüm modellerindeki Toyota Garanti Sistemi’ni 5 yıl/150 bin kilometreye çıkardı.

Geçtiğimiz ay hafif ticari araç segmentine sunulan Toyota Proace City ile başlayan uzatılmış Toyota Garanti Sistemi 24 Mart tarihinden itibaren satışı gerçekleşen tüm modelleri kapsıyor.

Toyota bunun yanında ayrıca Garanti Spesiyal ile de öne çıkıyor. Bu sisteme göre Toyota kullanıcıları, 5 yıl/150 bin kilometrelik Toyota Garanti Sistemi’nin süresi dolmadan önce araçlarının motor, şanzıman ve diferansiyel komponenetleri  için garanti süresini 2 yıl ve sınırsız kilometre olarak uzatabilecekler.

1600 cc’ye kadar olan modeller ve tüm hibritler için 960 TL, 1600 cc üzeri binek otomobiller, Hilux ve Proace City için 1110 TL ve SUV modeller için 1320 TL ödeyerek “Garanti Spesiyal” sistemine dahil olanlar bu süre ve sınırsız kilometre kapsamında araçlarının motor, diferansiyel ve şanzımanlarını garanti altına almış olacaklar.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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