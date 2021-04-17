Toyota’dan tüm modeller için 5 yıl garanti

CARMEDYA.COM – Toyota tüm modellerindeki Toyota Garanti Sistemi’ni 5 yıl/150 bin kilometreye çıkardı.

Geçtiğimiz ay hafif ticari araç segmentine sunulan Toyota Proace City ile başlayan uzatılmış Toyota Garanti Sistemi 24 Mart tarihinden itibaren satışı gerçekleşen tüm modelleri kapsıyor.

Toyota bunun yanında ayrıca Garanti Spesiyal ile de öne çıkıyor. Bu sisteme göre Toyota kullanıcıları, 5 yıl/150 bin kilometrelik Toyota Garanti Sistemi’nin süresi dolmadan önce araçlarının motor, şanzıman ve diferansiyel komponenetleri için garanti süresini 2 yıl ve sınırsız kilometre olarak uzatabilecekler.

1600 cc’ye kadar olan modeller ve tüm hibritler için 960 TL, 1600 cc üzeri binek otomobiller, Hilux ve Proace City için 1110 TL ve SUV modeller için 1320 TL ödeyerek “Garanti Spesiyal” sistemine dahil olanlar bu süre ve sınırsız kilometre kapsamında araçlarının motor, diferansiyel ve şanzımanlarını garanti altına almış olacaklar.