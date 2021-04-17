Seat’tan Ibiza’ya özel nisan kampanyası

CARMEDYA.COM – Seat, gerçekleştirdiği bahar kampanyasıyla Ibiza modelinde 10 bin TL’ye varan indirim imkanı sunuyor.

Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu 10 bin 100 TL indirimle, 159 bin 900 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satın alınabiliyor.

Ibiza’nın 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG motor seçeneği ise 6 bin 100 TL’lik indirimle 198 bin 900 TL’den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Style donanım seviyesinde yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik ekran da standart olarak yer alıyor.

Kampanya, 13-30 Nisan 2021 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm Seat Yetkili Satıcılarında geçerli olup; daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabiliyor.