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Dacia’dan nisan kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Nisan ayında Dacia yetkili satıcılarına gelenleri bahar fırsatları karşılıyor.

Yeni Sandero’nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme* ile sahip olunabiliyor.

Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4×2 versiyonu, 172 bin TL’den** sahiplerini bekliyor.

2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor.

Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL’lik avantajlı fiyatlarla** tüketicilerle buluşuyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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