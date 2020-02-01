Bu otomobillerin fiyatı 100 bin TL altında!

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı.

Özellikle 100 bin TL’ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda neredeyse yok satıyor.

Bu doğrultuda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi olan Cardata, ikinci el araçlarla ilgili kapsamlı bir çalışma hazırladı ve 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el araçların listesini çıkardı.

Söz konusu fiyat aralığındaki araçların büyük bir kısmını dizel ve manuel vitesli otomobillerin oluşturduğu dikkatleri çekerken, listede Fiat, Renault, Ford ve Volkswagen’e ait modeller ağırlıklı olarak yer aldı. Toplamda 101 otomobilin yer aldığı listedeki en uygun fiyatlı otomobil 29 bin 200 TL’lik fiyatıyla 2006 model Hyundai Accent 1.5 CRDI olurken, 100 bin TL bandına en yakın ikinci el otomobil satış fiyatı ortalama 99 bin 600 TL’ye ulaşan Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT oldu.

Hüsamettin Yalçın – Cardata Genel Müdürü

“Yüzde 60’a varan artışlar var”

Hazırlanan veriler ışığında ikinci el pazarını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Geçtiğimiz yılın son çeyreğinden itibaren yaşanan kademeli artış Ocak ayında da devam etti. Bu dönem sektör adına çok ilginç verileri karşımıza çıkardı. Bazı ikinci el otomobil modellerinde, geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüzde 60’a varan artışlar yaşandığını görüyoruz. Hatta ‘0’ kilometre fiyatına da yaklaşan ikinci el araçlar var. Bu artışlar ikinci el araçların değerli bir yatırım enstrümanı olarak görülmesine yol açıyor. Öyle ki, 12 ayda böyle bir getiriyi sunabilen başka finansal enstrüman yok. Buradan hareketle tüketici aracının değerlenmesini bekliyor ve satmıyor. İkinci el araç tedarikini oldukça azaltan bu sebep, fiyatların yükselmesindeki ana etken olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, filo kiralama şirketlerinin araç parklarını elinde tutması ve ithal modellerdeki stok sıkıntıları pazardaki artışa neden olan etkenler arasında yer alıyor” dedi.

“Haziran ayından itibaren düşüş öngörüyoruz”

Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz. Bizler ise Cardata olarak, hem iş ortaklarımız hem de doğrudan tüketicilere sıfır ve ikinci el araçlar konusunda en doğru ve güncel bilgileri vermeyi sürdürüyoruz. Bu bağlamda, önemli işbirlikleri de gerçekleştirdik. Son olarak Turkcell ile önemli bir çalışmaya imza attık ve Türkiye’nin en çok indirilen yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’teki yerimizi aldık. Şu anda operatör bağımsız tüm BiP kullanıcıları Cardata servisi üzerinden sıfır kilometre araç fiyat bilgilerine ücretsiz olarak erişebiliyor.”

İşte Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar bütçeyle satın alınabilecek ikinci el otomobillerden bazları:

2006 Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire – 29.200 TL

2010 Renault Symbol 1.5 DCI Authentique – 39.500 TL

2012 Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus – 44.500 TL

2012 Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend – 53.600 TL

2013 Renault Clio 1.2 16V Joy – 54.000 TL

2015 Fiat Linea 1.3 Multijet Pop – 54.700 TL

2013 Hyundai i20 1.4 CRDI Jump – 55.400 TL

2012 Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline – 57.100 TL

2007 Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance – 66.700 TL

2016 Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy – 71.400 TL

2013 Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus – 76.500 TL

2013 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X – 79.000 TL

2016 Opel Astra 1.6 Edition Plus – 82.800 TL

2017 Fiat Egea 1.3 MultiJet Urban – 84.100 TL

2018 Renault Clio 1.5 DCI Joy – 85.700 TL

2014 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X – 86.700 TL

2012 Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline – 90.900 TL

2017 Renault Megane 1.6 16V Joy – 93.100 TL

2016 Ford Focus 1.6 TDCI Trend X – 98.500 TL

2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT – 99.600 TL