Opel’den Temmuz fırsatları

CARMEDYA.COM – Opel, Temmuz ayında otomobil sahibi olmak isteyenleri özel faiz seçenekleri ve satın alma koşulları ile karşılıyor.
Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Yeni Crossland’de 50.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz seçeneği uygulanıyor. Crossland’in fiyatları ise 227.900 TL’den başlıyor.
Yeni Mokka’ya 100.000 TL kredi için 18 ay boyunca %0,99 faiz oranıyla sahip olunabiliyor. Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor.
Grandland X, 100.000 TL kredi için 18 ay %0,99 faiz oranıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, Opel Grandland X’in fiyatları 379.900 TL’den başlıyor.
Insignia da Temmuz ayı boyunca 100.000 TL kredi için 18 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Insignia, 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.