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Opel’den Temmuz fırsatları

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Opel, Temmuz ayında otomobil sahibi olmak isteyenleri özel faiz seçenekleri ve satın alma koşulları ile karşılıyor.

Temmuz ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Yeni Crossland’de 50.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz seçeneği uygulanıyor. Crossland’in fiyatları ise 227.900 TL’den başlıyor.

Yeni Mokka’ya 100.000 TL kredi için 18 ay boyunca %0,99 faiz oranıyla sahip olunabiliyor. Mokka’da fiyatlar 365.900 TL’den başlıyor.

Grandland X, 100.000 TL kredi için 18 ay %0,99 faiz oranıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, Opel Grandland X’in fiyatları 379.900 TL’den başlıyor.

Insignia da Temmuz ayı boyunca 100.000 TL kredi için 18 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Insignia, 419.300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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