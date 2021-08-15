Marm Assistance’dan yeni hizmet

CARMEDYA.COM -Türkiye’nin ilk asistans şirketi Marm Assistance, yeni hizmeti m-oto yardım ile yol kenarı arızalara erişim motosikletli ekipler sayesinde hızlı ve kolay gerçekleşiyor.

Türkiye genelinde çekicinin arıza noktasına ulaşma süresi ortalama 55 dakika iken, ilk müdahale sonrası servise çekim ve arızanın giderilmesi eklendiğinde 2.5 saate çıkan toplam yol yardım süresi, m-oto yardım ile trafikte bekleme yaşanmadan ortalama 30 dakikaya iniyor. İkame araç ve çekici gerekmeksizin hem zaman hem maliyet tasarrufu yaratarak sürücülerin yola devamlılığında en etkin çözüm olan m-oto yardım, konusunda uzman ve deneyimli ekipler tarafından sağlanıyor.

Motosikletli yol yardım servisi m-oto yardım kapsamında akü takviyesi ve ölçümü, lastik değişimi, lastik basıncının azalması, far ve ampul değişimi, temel elektrik ve sigorta arızaları, elektrikli yan ayna mekanizmaları, sigorta kontrolü ve değişimi, motor yağı kontrolü ve tamamlanması, silecek değişimi, anahtarın araç içinde kilitli kalması ve aydınlatma arızaları gideriliyor.

Yeni hizmet ilk olarak İstanbul’da hayata geçirildi.