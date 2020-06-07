Havacılık tarihinde Rolls imzalı ilk uçuşun 110. yıldönümü kutlanıyor

CARMEDYA.COM – Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce’un kurucularından Charles Stewart Rolls, Manş Denizi’nin üzerinde çift yönlü kesintisiz bir hava uçuşunu tamamlayan ilk kişi.

Charles Rolls, Manş denizini, uçağı ile 1 saat 35 dakikada İngiltere’den Fransa’ya gidip dönerek havacılık tarihi için büyük bir gelişimde bulunmuştu.



Çift yönlü gidiş-geliş uçuş çalışmaları, şüphesiz hava taşımacılığının pratik olanaklarının görülmesini sağlamıştır. 1914-18 savaşından sonra başlayan kanallar arası düzenli ulaşım hizmetlerinin öncüsü olmuştu.



Charles Stewart Rolls bu sene 110. yıl dönümü kutlanan dünyanın ilk kesintisiz çift yönlü hava yolculuğunu gerçekleştirmek için 2 Haziran 1910 tarihinde , saat 06.30’da, yerleşim yeri Dover ‘dan çift kanatlı uçağıyla havalandı.

Daily Telegraph’ta yayımlanan bir rapora göre Rolls, Fransa kıyılarına yaklaşırken saatte kırk mil hıza ve 900 fit yüksekliğe ulaşmıştı.



Saat 07:15’te, bugünkü kanal tünelinin ortaya çıktığı küçük Fransız kasabası Sangatte üzerinde uçuyordu.



Uçaktan dışarı doğru eğilerek, her biri şu mesajı içeren üç zarfı aşağıya attı; “Fransa’nın otomobil kulübüne selamlar.”



Rolls, önceden planlamamış olmasına rağmen Sangatte üzerinde uçarken, hiç mola vermeden dönüş yolculuğuna geçmeye karar verdi.



Bir sürü kişinin tanıklık ettiği 95 dakika süren uçuş, Charles Rolls’a ulusal bir ün kazandırdı ve bu başarı için Kraliyet Hava Kulübünün Altın Madalyası ile ödüllendirildi.



Kraliyet Havacılık Kulübünün kurucu üyesi başarılı bir baloncu olarak 170’in üzerinde balon yükselişi yaptı. 1903’te en uzun süre boyunca balonla uçuş yaparak Gordon Bennett altın madalyasını kazandı.



İngiltere’de uçmak için lisanslı ikinci kişi olan Charles Rolls, ortağı Henry Royce’u bir uçak inşa etmek için bir çok kez ikna etmeye çalıştı, fakat başarısız oldu.



Otomobil kullanma tutkusundan hareketle, motorlu uçuşta sınırsız potansiyel olduğunu görmüştü ve bir Wright Flyer uçak satın alarak 200’den fazla uçuş gerçekleştirdi.



Charles Rolls, bir uçak kazasında hayatını kaybeden ilk İngiliz olarak anılmaktadır.

Nitekim öncü uçuşu gerçekleştirmesinin ardından 12 Temmuz 1910 tarihinde başarılı ismin kullandığı Wright Flyer uçağının kuyruğu düşmüş ve hayatına mal olan uçak kazası gerçekleşmişti. Bugün daha çok otomotiv başarılarıyla tanınmasına rağmen, havacılığa katkısı çok büyük ve önemli olan Rolls ‘un Nisan 1912’de, Dover sahilindeki Guilford Bahçeleri’ne, bu yolculuğunun anısına bir heykel dikilmiştir.



Bu önemli yıldönümünde konuşan Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, ise şunları söyledi; ””Charles Rolls her iki alanda da gerçek bir öncüydü, rekor kıran başarılarıyla uçakların ve motorlu arabaların geliştirilmesinde etkili oldu. Hayal gücü ve cesareti, üzerinden bir asırdan daha fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, şirketimizde hala çok canlı. Bu yüzden, bu yıl, olağanüstü uçuşunu hatırlamak için özellikle uygun bir zaman olarak görünüyor. 110. yıl dönümü, tarihsel önemi dışında, seyahat etme ve keşfetme özgürlüğümüz konusunda hala ciddi kısıtlamalarla karşılaştığımız bir zamana denk geliyor. Bu, ufukta gözüken ve gelecekte karşılaşacağımız maceralar ile ilgili hayallerimizi geliştirmemizi teşvik ediyor ve her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor.”