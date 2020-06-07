CARMEDYA.COM – Jeep, Wrangler Rubicon’un yeni neslini Türkiye’de satışa sundu.

Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler’in yeni modeli, ülkemizde 2.0 litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4×4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarına sahip.

Güçlü tasarımı ve geliştirilen sürüş kabiliyetiyle öne çıkan Yeni Wrangler Rubicon, Türkiye’de satışa sunulduğu andan itibaren 5 adet sipariş aldı. Yeni Wrangler Rubicon, sahip olduğu güvenli sürüş yardımcılarının yanı sıra sunduğu yeni teknolojilerle de dikkatleri çekiyor.

Gelmiş geçmiş en yetenekli Wrangler

İkonik yedili ızgarası ve maskülen tasarım hatlarının yanında gelmiş geçmiş en yetenekli SUV olarak tanıtılan Wrangler Rubicon; 2.0 litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motoruyla çıtayı yükseltiyor. Araç, opsiyonel 32″ lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4×4 sistemleri ve sağlam çelik karter muhafazalarıyla sürüş keyfini arttırıyor.

Wrangler Rubicon’un özellikleri arasında Tru-Lock ön ve arka kilitli diferansiyeller, Electronic Sway Bar (elektronik devre dışı bırakılan ön viraj demiri), Rock Track Çekiş Sistemi ve sınıfında en iyi yaklaşma ve uzaklaşma açısını sunmaya yarayan ön/arka tamponlar yer alıyor. Otomobilde ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma, 8,4” dokunmatik ekran, 8 hoparlör ve subwoofer gibi özellikler bulunuyor.

Arazi kabiliyeti ve teknoloji

Yeni Wrangler Rubicon, güvenli bir sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri özellikleri de kullanıcısına sunuyor. Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve Arka Çapraz Yol Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü (ESC) gibi 65’ten fazla aktif ve pasif güvenlik sistemi ile donatılan modelin üzerinde 4×4 kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated’ unvanı yer alıyor. Wrangler Rubicon arazi kabiliyetini teknoloji ile birleştirirken, kullanıcı dostu bir ara yüz sunan ve akıllı telefonlara uyumlu bilgi-eğlence sistemi Uconnect’in keyifli kullanımını birlikte sunuyor.