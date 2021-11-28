Peugeot 3008’in üretimi 1 milyona ulaştı

CARMEDYA.COM – Pazara sunulduktan sadece beş yıl sonra, Avrupa ve Çin’de üretilen Peugeot 3008, Sochaux fabrikasında üretilen modelle birlikte bir milyon üretim adedine ulaştı.

Model Fransa pazarında satışa sunulduğu ilk ayından bu yana kendi segmentinde lider konumunda bulunuyor. Avrupa’da ise 2021 yılında SUV segmentinde ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca Portekiz’de ilk, İtalya ve İspanya’da ise ikinci olup Güney Avrupa pazarında da güçlü duruş sergiliyor.

Peugeot 3008’in satışlarının yüzde 65’i Avrupa pazarına gerçekleşirken, Avrupa dışındaki önde gelen pazarlar arasında ise Türkiye, İsrail, Japonya ve Mısır bulunuyor. 3008, ülkemizde geçtiğimiz yılı toplam SUV pazarı lideri olarak kapatan markanın 2021 Ekim ayında da toplam SUV segmentinde liderliğe ulaşmasında 2008 ile birlikte en önemli rolü oynayan modeller arasında yer alıyor.Modelin global satışlarının yüzde 80’inden fazlası otomatik şanzımanla tercih edilirken yaklaşık yüzde 38’i üst donanım versiyonlarıyla tüketiciyi kendisine çekiyor.

3008, yeni nesil sürüş destek sistemlerinin yanı sıra yeni kaliteli gösterge ekranına ve yeni 10 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Araç, şarj edilebilir hibrit, iki veya dört tekerlekten çekişli ve ayrıca içten yanmalı motor seçenekleriyle markanın seçim özgürlüğü yaklaşımını uyguluyor.