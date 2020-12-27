Buradasınız
Home > Markalar > Ford > Ford’dan trafik güvenliği için özel yeni yıl kazağı

Ford’dan trafik güvenliği için özel yeni yıl kazağı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Yeni yıl heyecanına ‘güvenli mesafeyi’ hatırlatarak ortak olmak isteyen Ford bu doğrultuda ışıklı bir yılbaşı kazağı tasarladı.

Özellikle trafikte görülmesi daha zor olan bisiklet ve scooter kullanıcılarını hedefleyen kazağın önünde büyük bir geyik figürü bulunuyor. Geyiğin boynuzlarında, burnunda ve kuyruğunda yer alan projektörlerle yere 1,5 metre güvenli mesafeyi gösteren bir yılbaşı ağacı yansıtılıyor.

Ford yılbaşı temalı kazağıyla havanın daha erken karardığı yılın bu zamanında bisiklet ve scooter sürücülerinin yolda daha görünür olmasını ve sürüş sırasında yaşadıkları en büyük problem olan yakın mesafe geçişe dikkat çekmeyi hedefliyor. Özellikle pandemi döneminde sosyal mesafeyi korumayı isteyen yayaların da tercih edebileceği bu eğlenceli kazak, Ford’un “Yolu Paylaş” kampanyasının bir parçası olarak trafikteki sürücülerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Ford’un “Yolu Paylaş” kampanyası, trafikteki kullanıcılar arasında farkındalık ve uyumu güçlendirmeyi hedeflerken, daha fazla insanın güvenli bir şekilde bisiklet veya scooter sürmesine katkı sağlamayı öngörüyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Honda’dan Mayıs fırsatları

    Mercedes-Benz Türk’ün Rekor Yılı

    Yukarı