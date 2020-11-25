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Hasarlı jant sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Göz hizasından aşağıda olduğu için çoğunlukla göz ardı edilen alüminyum jantlar, en az lastikler kadar hayati önem taşıyor.

Yıllar içerisinde kötü yol şartları ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar gören jantlar, zaman içerisinde yürüyen aksam elemanlarının çok çabuk yıpranmasına ve araç sahiplerinin yüksek maliyetle karşılaşmasına sebep oluyor.

Hasar sonrası yanlış onarım ve kaynak işleminin sürüş güvenliğini tehdit ettiğini belirten RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı “İşinin ehli olmayan ustalar tarafından kötü onarılan jantlar sebebiyle hiç ummadığınız kazalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. RS Servis olarak yüzde yüz kendi imalatımız olan jant düzeltme ve CNC yüzey işleme makineleri ile alüminyum jantları ilk günkü haline getiriyoruz. Alüminyum kaynak uygulamasında 2013 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve ISO-EN-9606-2 belgesine ODTÜ’de yapılan testler neticesinde hak kazandık. O yıllarda bu belgenin varlığından dahi haberdar olmayan onarımcılar mevcuttu. Şimdiye kadar 7 yılda yaklaşık 100 bin adet jantın onarımını gerçekleştirdik” dedi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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