Hasarlı jant sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor

CARMEDYA.COM – Göz hizasından aşağıda olduğu için çoğunlukla göz ardı edilen alüminyum jantlar, en az lastikler kadar hayati önem taşıyor.

Yıllar içerisinde kötü yol şartları ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar gören jantlar, zaman içerisinde yürüyen aksam elemanlarının çok çabuk yıpranmasına ve araç sahiplerinin yüksek maliyetle karşılaşmasına sebep oluyor.

Hasar sonrası yanlış onarım ve kaynak işleminin sürüş güvenliğini tehdit ettiğini belirten RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı “İşinin ehli olmayan ustalar tarafından kötü onarılan jantlar sebebiyle hiç ummadığınız kazalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. RS Servis olarak yüzde yüz kendi imalatımız olan jant düzeltme ve CNC yüzey işleme makineleri ile alüminyum jantları ilk günkü haline getiriyoruz. Alüminyum kaynak uygulamasında 2013 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve ISO-EN-9606-2 belgesine ODTÜ’de yapılan testler neticesinde hak kazandık. O yıllarda bu belgenin varlığından dahi haberdar olmayan onarımcılar mevcuttu. Şimdiye kadar 7 yılda yaklaşık 100 bin adet jantın onarımını gerçekleştirdik” dedi.