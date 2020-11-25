TürkTraktör’den 1 milyonuncu traktör gövdesi

CARMEDYA.COM – TürkTraktör, traktör gövdesi üretiminde 1 milyon adede ulaştı.

Pazarda, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapmasıylaak öne çıkan TürkTraktör, aynı zamanda sektörün 48 beygirden 140 beygire kadar çok farklı kapasitelerdeki traktörlere uygun gövde üretimini yapabilme esnekliğine sahip üretici olma özelliğini de taşıyor.

TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül

Türkiye’de 1973 yılından bu yana traktör gövdesi üretimi yaptıklarını belirten TürkTraktör Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, 1 milyonuncu gövdenin üretilmesi kapsamında şu açıklamalarda bulundu: “Otomotiv sektörünün en köklü şirketi olarak, ülke tarımının gelişimi için çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Yerli üretimi en büyük önceliklerimiz arasında bulunduruyoruz. Sahip olduğumuz yüksek üretim kapasitemizle, ülke ekonomisine olan katkımızı sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendi motorumuzu kendimiz üretiyor, ihraç ediyoruz. Bugün 1 milyonuncusunu ürettiğimiz gövdeler ile de üretim gücümüzü ortaya koyuyor, hem müşterilerimize hem de ekonomiye verdiğimiz katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Tıpkı traktörlerimizle olduğu gibi, ihraç ettiğimiz gövdelerle de ülkemizin dış ticaret potansiyeline destek sağlıyoruz.

Yurt içindeki başarılarımızın yanı sıra küresel iş ortağımız CNH Industrial’ın da tüm dünyada adetsel anlamda en büyük gövde üretimi yapan tesisi olduğumuzu belirtmek isterim. 1 milyonuncu traktör gövdesi, başarılarımızı daha da ileriye taşımak için, çalışmalarımızda bizlere önemli bir motivasyon kaynağı oldu.”

TürkTraktör yaptığı yatırımlarla traktör, motor ve gövdeye ek olarak bu yılın başında başladığı New Holland ve Case markalı kazıcı yükleyici iş makinelerinin de yerli üretimine devam ediyor.