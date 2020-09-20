OPET’e Altın Ödül

CARMEDYA.COM – OPET, Stevie Awards’un 8 ödül programından biri olan Stevie Awards for Great Employers’ta üç kategoride birinciliğe hak kazandı.

OPET, tüm dünyada örnek insan kaynakları uygulama ve çözümlerini ödüllendiren, İnsan Kaynakları ve Eğitim/Gelişim odaklı Stevies for Great Employers’ta (SAGE) “Çalışan Bağlılığı Programı” ile “Çalışan Bağlılığında Başarı”, “Çalışan İlişkilerinde Başarı” ve “İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı” kategorilerinde büyük ödül olan ‘Altın Ödül’e layık görüldü.

Şirket, “Çalışan İlişkilerinde Başarı” kategorisinde ödüle layık görülen tek şirket oldu. Öte yandan OPET’in “Çalışan Bağlılığı” programı dünyanın önde gelen iş ödülleri programı Stevie International Business Awards’ta (IBA) da “İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı” kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

Akaryakıt şirketi yılın en seçkin girişimlerinin arkasındaki liderlerin ve yönetim ekiplerinin başarılarını kutlayan CEO World Awards’da ise pandemi döneminde gerçekleştirdiği hızlı ve etkili kararları ve çalışan sağlığını merkeze alan insan kaynakları çalışmaları ile “Team of the Year” kategorisinde Bronz Ödül’e hak kazandı. CEO World Awards’ta şirketle ilgili, “OPET’in hızlı ve etkili kararları, çalışanlar için hayatı daha sağlıklı hale getirdi” yorumu yapıldı.

“Fark yaratan uygulamaların arkasında güçlü profesyoneller var”

OPET, geçtiğimiz ay dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric Best Employers programı kapsamında “En İyi İşyeri Ödülü”ne layık görülmüş ve farklı sektörlerden 32 şirketin yer aldığı listeye dahil olan tek akaryakıt dağıtım şirketi olmuştu.

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET’in akaryakıt dağıtım sektöründe fark yaratan uygulamalarının iyi ekipler ve işinin en iyisi güçlü profesyonellerin katkısı ile gerçekleştiğine dikkat çekti. Ağca, “Müşteri memnuniyetine olduğu kadar çalışanlarımızın mutluluğuna da büyük önem veriyoruz ve çalışanlarımızın mutluluğu için uygulamalar geliştiriyoruz. OPET olarak insan kaynakları politikalarımızda güçlü iletişim ve mutlu bir çalışan deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı kurumsal olanaklar ve faydalarla gelişime, başarıya doğru yönlendiriyor, motive ediyor ve başarıyı ödüllendiriyoruz. Sürekli öğrenme ilkemizle, ekibimizin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra davranışsal potansiyellerini artırma odaklı gelişim olanakları ile iş verimliliklerini sürekli yükseltmeyi ve kariyer olanakları sağlamayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızın takdir görmesi de doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi” diye konuştu.

23 ülkeden 700’ün üzerinde başvuru

Bu yıl 5’incisi gerçekleşen Stevies for Great Employers (SAGE) ödül programında 23 ülkeden 700’ün üzerinde başvuru yarıştı. Dünya çapında farklı uzmanlıklardan 90’ın üzerinde profesyonelin jüri olarak görev yaptığı programda Türkiye bu yıl, yine önceki yıllardaki gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından en fazla ödül kazanan ülke oldu. OPET, kazanılan ödüllerin toplam puanına göre bu yılın öncüleri arasında yer aldı. Stevie International Business Awards, 2002 yılından beri, 30’dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri. Her yıl farklı jüri üyelerinin yer aldığı yarışmada dünya çapında ünlü ve başarılı profesyoneller projeleri değerlendiriyor. Bu yıl 8’incisi düzenlenen CEO World Awards ise yılın öne çıkan girişimlerinin arkasındaki liderlerin ve yönetim ekiplerinin başarılarını onurlandıran seçkin bir ödül programı.