CARMEDYA.COM – Araç kiralama şirketi AVEC Rent-a-Car’da üst düzey atama gerçekleşti. 2021 yılından itibaren Paşalı Grubu’nda görev yapan 25 yıllık otomotiv sektör tecrübesi ile sektörün tanınan ismi Çağrı Öztaş 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle AVEC Rent-a-Car şirketine Genel Müdür olarak atandı.

Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden , MBA lisansüstü derecesini Bilgi Üniversitesi’den alan Çağrı Öztaş. 1997 yılından itibaren Otomotiv sektöründe görev alarak, birçok markada üst düzey yöneticiliklerde bulundu. En son Paşalı Grubu’nda Avek Otomotiv ‘de genel müdürlük görevinde bulunuyordu.

Aynı zamanda Avec Rent-a-car Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak olan Çağrı Öztaş “Türkiye çapında 20 ofisi, 200’ü aşkın çalışanı , 6000’i aşkın araç parkı ile sektörün takip edilen, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinin öncelikli tercih ettiği ve teveccüh gösterdiği AVEC markasının büyüme ve global marka olma vizyonu çerçevesinde görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.