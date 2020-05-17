Volkswagen Ticari Araç garanti süresini 3 ay uzattı

CARMEDYA.COM – Volkswagen Ticari Araç, koronavirüs salgını sürecinde 1 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihlerinde garanti süreleri biten araç sahiplerinin garanti sürelerini 3 ay uzattı.

Ücretsiz onarıma ilişkin garanti süresi 1 Mart ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren tüm Amarok, Caddy, Transporter, Caravelle ve Crafter model ailelerinde geçerli olan uygulamayla süre 3 ay uzatıldı.

Garanti süresinin uzatılması uygulaması, garanti belgesinde belirtilmiş olan haklardan sadece “Ücretsiz Onarım Hakkı”nı kapsıyor ve garantileri uzayan müşteriler, garanti kapsamındaki işlemler için hiçbir ek ücret ödemiyor.