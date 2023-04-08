OSS Derneği’nden Aftermarket Zirvesi

CARMEDYA.COM – Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), Aftermarket Zirvesi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

5 Mayıs’ta İstanbul’da DasDas’ta “Türkiye’nin ilk ve tek aftermarket zirvesi” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe alanında uzman çok sayıda yerli ve yabancı sektör temsilcisi katılacak. Otomotiv endüstrisinde yaşanan köklü değişimin küresel çapta etkilerinin yanı sıra, satış sonrası pazarına yansımaları, sektördeki sorun ve fırsatların ele alınacağı, ulusal ve uluslararası konuşmacıları ile büyüme potansiyeli ve stratejilerin konuşulacağız zirvede; üretici, tedarikçi, distribütör ve bağımsız servislerin yanı sıra küresel paydaşlar ile sektörün öncü isimleri de yerini alacak.

DEIK Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young

Sektörün durumu masaya yatırılacak

AYD Automotive Industry, Automechanika, Dinamik, Üçel, Mahle, Mann + Hummel, Zenith Bilgi Teknolojileri, NTT Data, İbraş, Schaeffler ve Barış Ambalaj’ın sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirvede aralarında Avrupa’nın en büyük yedek parça dağıtıcısı INTERCARS’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticari Direktörü Tomasz Białach, TAV Havalimanları YK Başkan Vekili ve TAV İnşaat YK Başkanı M. Sani Şener ve DEIK Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young’ın da bulunduğu 20’ye yakın önemli isim konuşmacı olarak yer alacak. Etkinliğin açılışını Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp yapacak. Toplamda 7 oturum üzerinde gerçekleştirilecek zirvede Steven Young, Mega Trendler: Aftermarket, Yeni Teknolojiler ve Potansiyel Çözümler isimli özel bir sunum gerçekleştirecek. Öğleden sonraki seansta ise M. Sani Şener, Toplumsal Başarı Hikayesi’ni anlatacak.

Sektör uzmanları sunumlar yapacak

Türkiye’nin ilk Aftermarket Zirvesi’nde ayrıca Messe Frankfurt Marka Yöneticisi Michael Johannes, Bakırcı Group CEO’su Mehmet Karakoç, Bosch Otomotiv Türkiye, İran ve Orta Doğu Servisler Kanal Pazarlama Müdürü Cem Güven, AYD Otomotiv Türkiye Satış Müdürü Muhammed Ziya Ağbektaş, Dinamik Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Selami Tülümen, Esas Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak Kutsoy, Gelecek Daha Net Gençlik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Serra Titiz, MAHLE Türkiye Genel Müdürü Bora Gümüş, Üçel Kauçuk Genel Müdür Mehmet Mutlu, Martaş Otomotiv Genel Müdürü ve OSS İş’te Balans Çalışma Grubu Üyesi Erdem Çarıkcı’da konuşmacı olarak yer alacak.