Carmedya’nın 178 Sayfalık Ağustos Sayısı Yayında

CARMEDYA.COM – Carmedya’nın 30’u aşkın otomobilin yer aldığı 178 sayfalık Ağustos 2020 tarihli 124. sayısı, ayın ilk günüyle birlikte web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore’dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store’dan indirilebiliyor.

Carmedya’nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.