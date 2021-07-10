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Volkswagen Binek Araç’a en iyi otomotiv web sitesi ödülü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Bu yıl 19.’su düzenlenen, Altın Örümcek Ödülleri’nin otomotiv kategorisinde birincilik Volkswagen Binek Araç’ın oldu.

Volkswagen’in yeni mobilite dünyasına hızlı uyum sağlamak için tasarladığı, yeni logo ve kurumsal kimliği paralelinde 2020 yılında yenilenen web sitesi, “mobile first” tasarımı ve kullanıcı dostu işlevselliğiyle ödüle layık görüldü.

Mobil cihazlara uyum öncelikli

Site, mobil cihazlar için optimize edilmiş (mobile-optimized) olmak yerine, öncelikli olarak mobil cihazlar için tasarlanmış ve masaüstü bilgisayarlara da uyumlu olan (mobile-first) tasarım anlayışıyla dikkatleri çekiyor.

Volkswagen Binek Araç web sitesi, özellikle Türk tüketicilerine özel hazırlanmış kullanıcı deneyimi, ultra hızlı yüklenen sayfalar için optimize edilmiş teknik altyapı, benchmark seviyesindeki SEO skoru ve sürekli güncel tutulan, zengin içeriğiyle Volkswagen’in en büyük ve teknolojik showroom’u niteliği de taşıyor.

Değerlendirmede ayrıca Facebook ve Instagram gibi firmaların da kullandığı “React“ yazılım dili, gerçek zamanlı iletişim imkanı sunan kullanıcı dostu fonksiyonlar (Canlı Chat, Volkswagen Live! Görüntülü Görüşme Sistemi ve Online Servis Randevusu) da öne çıkan özellikler oldu.

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Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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