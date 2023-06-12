Audi cam geri dönüşümü projesini seri üretime alıyor

CARMEDYA.COM – Audi cam geri dönüşümünü sağlayacak GlassLoop pilot projesini standart üretime aktarıyor.

Marka, Q4 e-tron modelinin ön camında, tamir edilemeyecek şekilde hasar görmüş araba camlarından yüzde 30’a kadar geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen cam kullanacak.

Ortak şirketleriyle işbirliği içinde bu tür bir cam döngüsü oluşturan ilk premium otomobil üreticisi olan Audi, özellikle ön camlar ve panoramik cam tavanlar olmak üzere tamir edilemeyecek durumdaki camları şişe veya yalıtım gibi daha az zorlu amaçlar için kullanılıyordu. Pilot proje, camın eşdeğer kalitede yeniden kullanılabileceğini gösteren ilk projeydi.

Audi, sürecin nasıl işlediğini Berlin’de düzenlenecek 2023 Greentech Festivali’nde aktaracak. Şirket, 2020 yılından bu yana sürdürülebilirlik konferansına kurucu ortak olarak destek veriyor.

Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass ve Saint-Gobain Sekurit ile birlikte Audi’nin “GlassLoop” projesi, malzeme döngülerinin nasıl seri üretime alınabileceğini gösteriyor. Ortak şirketler, hasarlı otomobil camından Audi Q4 e-tron için yeni ön camlar yapmanın yollarını ortaklaşa test etmek için yaklaşık bir yıl harcadılar. Artık süreç standart üretime hazır. İlk olarak, otomobil camları yenilikçi bir geri dönüşüm süreci kullanılarak küçük parçalara bölünüyor. Ardından, tutkal kalıntısı gibi cam olmayan tüm unsurlar ortadan kaldırılıyor. Ortaklar, bu şekilde elde edilen cam granülü eriterek otomotiv camı üretim sürecine aktarıyor. Bu şekilde üretilen ikincil cam içeriği yüzde 30’a kadar çıkıyor. Amaç, planlanan üretim adetlerine göre Audi Q4 e-tron’un tüm üretim ömrü boyunca ihtiyacı olan dönüştürülmüş camı üretmek için yeterli cam kırığı sağlamak. Eylül 2023’ten itibaren bu şekilde üretilen ön camlar Audi Q4 e-tron’un üretiminde kullanılacak.

Cam geri dönüşümüne sürdürülebilirlik ödülü

“GlassLoop” projesi, tedarik zinciri için Audi’nin Act4Impact programına dahil edildi. Programın vizyonu, Audi’nin tedarik zincirinin etkilerini insanlar ve çevre üzerinde olabildiğince azaltmak. Şirket karşılığını şimdiden alıyor. Üç ödülden birini alan Audi, “Geri Dönüşüm Konsepti” kategorisinde Alman Sürdürülebilirlik Proje Ödülü’ne layık görüldü.

Audi gelecekte ek malzeme döngüleri de oluşturmayı amaçlıyor. Ekolojik ve ekonomik açıdan uygun olan noktalarda ikincil malzeme kullanımını artırmak isteyen Audi, mümkün olduğu kadar çok malzemeyi yüksek kalitede geri kazanmayı ve üretimde yeniden kullanmayı hedefliyor.

Döngüsel ekonominin amacı, malzeme derecesini ve kalitesini mümkün olduğu kadar uzun süre korumak. Bu malzemeleri otomobil endüstrisinde tekrar kullanılabilir hale getirmek ve daha düşük yoğunlukta kullanılmasını önlemek çok önemli. Audi’nin odak noktalarından biri de tüketim sonrası malzemeler. Bu, örneğin müşteri araçlarından alınan ve kullanım ömrünün sonuna gelmiş malzemeler anlamına geliyor. Amaç, geri dönüşümü arttırmak veya geri dönüşüm süreciyle malzemelerin kalitesindeki düşüşü mümkün olduğunca azaltmak.

Audi, Greentech Festivali’nde; çelik, alüminyum ve plastik gibi çeşitli malzemeleri döngüye aktarmanın yolunu gösterecek. Beşinci yılında olan festivalde 190’dan fazla katılımcı ve yaklaşık 120 konuşmacı olacak ve 15 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Berlin’in eski Tegel havaalanının arazisinde gerçekleştirilen Avrupa’nın en büyük çevre dostu yenilikler festivalinin programında; açık forumlar, paneller ve temel eğitim kampları yer alıyor. Greentech Festivali, sürdürülebilirlik girişimcisi Nico Rosberg ve mühendisler Marco Voigt ve Sven Krüger tarafından kuruldu.

Audi Çevre Vakfı burs adayı

Bir diğer önemli nokta ise kendini adamış bireyleri, kurumları, şirketleri, girişimleri ve inovasyonları daha fazla sürdürülebilirlik konusundaki fikirleri için onurlandıran Yeşil Ödüller. Ödüle çevre aktivisti Sharona Shnayder “Genç” kategorisinde aday gösterildi. Audi Çevre Vakfı bursu sahibi olan Shnayder çöp için yaptığı çalışmayla dünyanın dört bir yanındaki insanları çevreyi çöpten arındırmaya teşvik ediyor.