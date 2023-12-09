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Mercedes-Benz en değerli markalar arasında yedinci sıraya yükseldi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz, Interbrand’in her yıl açıkladığı ‘Dünyanın En İyi 100 Markası’ araştırmasında yükselişini sürdürüyor.

Yedinci sıraya yükselen Mercedes-Benz, üst üste sekizinci kez dünyanın en değerli on markası arasında yer aldı. Dikkate değer estetiği, yenilikçi teknolojileri ve bütünleşik sürdürülebilirliği ile etkileyici bir marka olan Mercedes-Benz’in marka değeri yüzde dokuzluk artışla 61,414 milyar dolara ulaştı.

2021’de stratejik düzenlemeye giden şirket, markanın özünü ‘İkonik Lüks Arzusu’ şeklinde tanımlayarak iki temel özelliği bir araya getiriyor. Çok sayıda stil belirleyici ikon yaratmış lüks bir otomobil üreticisi olarak güçlü köklere sahip olan marka ayrıca inovasyon lideri olarak otomobilin gelişimini ileriye götüren öncü bir ruha da sahip.

1999 yılından bu yana dünyanın en değerli markalarını araştıran ve analiz eden ABD’li marka danışmanlık şirketi Interbrand, tüm adayları ‘Markanın ürün veya hizmetlerinin finansal performansı’, ‘Markanın satın alma karar sürecindeki rolü’ ve ‘Markanın şirketin gelecekteki kazançlarını güvence altına alma açısından gücü’ başlıkları altında değerlendiriyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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