Karsan’dan İtalya’da yeni anlaşma

CARMEDYA.COM – Karsan, İtalyan otomotiv sektörünün güçlü firmalarından Maurelli Distribuzione, Sinvest ve VFM Company’nin yeni iştiraki K-Mobility S.R.L ile anlaşma sağladı.

İmzalanan anlaşma kapsamında K-Mobility S.R.L., Karsan’ın İtalya’daki satış sonrası hizmetler ve yedek parça satışını gerçekleştirecek.

Karsan’ın hedef pazarlarında büyümeye devam ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “K-Mobility S.R.L. ile gerçekleştirdiğimiz bayilik anlaşması ile İtalya’da büyüyen elektrikli araç parkımız için müşterilerimize satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında sunacağımız hizmette etkinliğimiz daha da artacak. İtalya’da e-mobilite alanında büyümeye devam ederken, Yüzde 100 iştirakimiz olan Karsan Europe liderliğinde K-Mobility S.R.L. gibi işbirliklerimiz ile hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşteri deneyiminde mükemmelliyeti sağlamak için atılımlarımız devam edecek. Avrupa’da hızla büyüyen Karsan elektrikli filosunun satış sonrası operasyonları anlamında da, alanında yetkin firmalarla iş birliği yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Attığımız bu adımlar ile Karsan olarak İtalya’daki elektrikli filomuzu önümüzdeki yıl daha da büyüteceğiz” diye konuştu.