Skoda ilk yarıda konumunu güçlendirdi

CARMEDYA.COM – Skoda Auto, 2023’ün ilk yarısında olumlu sonuçlar elde ederek küresel pazardaki konumunu güçlendirmeye devam etti.

2023’ün ilk yarısında otomotiv sektöründe yaşanan tüm zorluklara karşın Skoda’nın satışları yüzde 19.9 artarak 432 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Bununla birlikte üretim adetleri ise geçen yıla göre yüzde 17.3 artış göstererek 535 bin seviyesine ulaştı. Skoda başarılı bir performansla, operasyon karını yaklaşık yüzde 35 artırarak 911 milyon euro elde etti.

Çek marka, ilk 6 ayda Batı Avrupa’da yüzde 31 artış ile 236 bin 900 adet, Orta Avrupa’da yüzde 33 artış ile 92 bin 800 adet artış ile dikkat çekti. Bununla birlikte ilk yarıda en çok tercih edilen model 97 bin 800 adet satış ile Octavia oldu. Tüm dünyanın beğenisini toplamaya devam eden Octavia’yı 58 bin 400 adet ile Kamiq, 56 bin 200 adet ile Kodiaq, 52 bin 700 adet ile Karoq, 48 bin 300 adet ile Fabia, 34 bin 600 adet ile Superb izledi. Bununla birlikte Enyaq iV ailesinin satış adedi 31 binin üzerinde gerçekleşti.

Skoda’nın yenilikleri

Skoda elektrikli ürün atağını da sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda tüm segmentlerde 6 yeni elektrikli model tanıtmaya hazırlanıyor. Tam elektrikli Skoda Elroq SUV modeli, önümüzdeki yıl tanıtılacak ilk sıfır emisyonlu araç olarak markanın elektrikli ürün gamına katılacak. Elektrikli mobilite alanında önemli yatırımlarını sürdüren Skoda, Mlada Boleslav’da 500 bininci batarya sistemini üreterek yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Tam elektrikli araçları geliştirirken yüksek verimlilik sunan içten yanmalı motorlu araçlarla da müşterilerin tüm beklentileri karşılanıyor. Skoda, geçtiğimiz günlerde tanıttığı güncellenen Scala ve Kamiq modellerinin yanı sıra 2023’ün ikinci yarısında yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin örtüsünü kaldıracak.