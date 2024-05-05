1 milyon TL’ye 7 koltuklu SUV!

CARMEDYA.COM – SWM Motors, 7 koltuklu SUV modeli G03F’i 1 milyon 59 bin 500 TL fiyat etiketiyle satışa sundu.

Markanın yeni modeli G03F, Deluxe donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonuyla yola çıkıyor.

Yeni G03F, 7 kişi için geniş iç hacmi, 4,6 metre uzunluğu ve zengin donanımlarıyla öne çıkıyor. Rakiplerine göre avantajlı bir fiyatla satışa sunulan yeni SWM G03F, hem B hem de C segmentini hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.

Aracın büyük ön ızgarası, kaslı çizgileri ve aerodinamik unsurları güçlü bir görünüm sunuyor. SWM G03F, 195 mm yerden yükseklik sağlayan Off-Road gövde koruma kiti, LED gündüz farları, LED sis farları, elektrik ayarlı ve ısıtmalı dış dikiz aynaları ve standart olarak sunulan 17 inçlik alüminyum jantları ile sunuluyor. Arka bölümde yer alan köpek balığı yüzgeci anten ise tasarıma modern ve aerodinamik bir dokunuş katıyor.

İç mekân

SWM G03F’te 10,5” boyutundaki dokunmatik telefon yansıtma sistemi bağlantı ihtiyaçlarına en iyi yanıtı verebilmek için Bluetooth teknolojisiyle donatılırken dahili navigasyon sistemine de sahip. Kullanımı kolay ve sezgisel 10,5” bilgi-eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto gibi gelişmiş bilgi-eğlence sistemlerini de destekliyor.

İşlenmiş deri malzemeler, iç mekanda kalite hissini yükseltiyor. Araçta 6 adet Hi-Fi teknolojili hoparlör sistemi bulunuyor. G03F, 3,5” boyutundaki dijital gösterge paneline de sahip.

Elektrikli açılır tavan, 2. sıra koltuklar ve katlanır üçüncü sıra koltuklar, USB bağlantısı noktası ve 12V güç kaynağı gibi özellikler konforu artırırken, HD geri görüş kamera sistemi, sürücünün özellikle şehir içinde park ederken zaman kazanmasını sağlıyor.

Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken model 4605 mm’lik uzunluğu, 1815 mm’lik genişliği ve 1825 mm’lik yüksekliği ile orta boy SUV boyutlarına sahip. Modelin aks mesafesi ise 2780 mm… Aracın 195 mm’lik yerden yüksekliği ise de yol dışında da ilerleme olanağı sunuyor. Model, katlanabilir üçüncü sıra koltukları ve 110 mm ileri geri kayabilir bağımsız orta sıra koltuklarıyla fonksiyonel bir iç mekân vadediyor. Toplam 26 saklama alanına sahip G03F, 1564 litreye varan bagaj hacmi ve koltuklar yatırıldığında 3,5 metrelik yükleri de taşıyabilen esnek yapısıyla farklı ihtiyaçlar için de uygun. Bu sayede araç, hafta içi iş kullanımı, hafta sonu ise ailece yolculuklara uyum sağlayabilecek özellikler sunuyor.

Modelde 1.5L S-Power Euro 6E benzinli motor kullanılıyor. G03F’in motoru 110 HP gücü ve 152 Nm’lik tork sunarken, 5 ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor ve marka verilerine göre 100 kilometrede ortalama 7,5 litrelik yakıt tüketimine sahip.

Donanım

Zengin bir donanım listesiyle satışa sunulan 7 koltuklu yeni SWM G03F; Elektronik Gövde Stabilizasyon Sistemi (ESP), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Fren Destek Sistemi (HBA), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), çift ön hava yastıkları, Geri Görüş Kamera Sistemi, Lastik Basıncı izleme Sistemi, navigasyon ve akıllı telefon yansıtma sistemi sunan 10.5 inçlik HD renkli dokunmatik multimedya sistemi, USB bağlantı noktası, elektrikli açılır tavan, klima, anahtarsız giriş ve start düğmesi, deri direksiyon ve deri koltuklar, katlanır üçüncü sıra koltuklar, LED gündüz farları, LED sis farları, otomatik farlar, siyah renkli Off-Road gövde koruma kiti ve 17 inçlik alaşım jantların da yer aldığı uzun bir listeyle sunuluyor.

Moda ve tasarımın başkenti Milano’daki SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G03F modeli Türkiye pazarı için, uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor.