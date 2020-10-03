Brisa’dan satış örgütüne dijital teknoloji yatırımı

CARMEDYA.COM – Brisa, şirket çalışanlarının yenilik geliştirme becerileriyle hayata geçirilen iyi uygulamaları, BRİKİM adlı girişimiyle akademi seviyesinde vaka çalışmalarına dönüştürüyor.

Bu kapsamda paylaşılan ikinci çalışma, şirketin saha aktivitelerine yeni nesil bir yaklaşım getiren ve kısa sürede kurum performansına pozitif katkı sağlayan Genba Room oldu.

“Genba Room: Dijital Teknolojilerle Satış Örgütünü Güçlendirme” adlı vaka çalışması Prof. Dr. Nükhet Vardar ve Brisa çalışanlarının katkıları ile iş dünyası ve akademiye sunuldu. Dijital vaka kütüphanesi Markalarfisildiyor.com üzerinden erişilebilen bu çalışma, bayi ağının güçlenmesi, satış ekiplerinin verimliliğinin artırılması, müşteri ve iş ortaklarının memnuniyetinin artırılması gibi kritik başarı faktörlerini içeriyor.

Dijitalleşme, veri analitiği ve izleme teknolojileri ile bayi ağı ve satış yönetiminde yeni nesil bir model kurguladıklarını dile getiren Brisa Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir, “Bugün şirketlerin en temel önceliklerinden biri, müşteri deneyiminin pürüzsüz olmasında kritik role sahip saha faaliyetlerini güçlendirmek. Bu, bayi ağından gelen taleplere yanıt vermekten stok yönetimine dek uçtan uca bir yaklaşımı gerektiriyor. Bugünün hızlı iş dünyası düşünüldüğünde de tüm bu faaliyetlerin anlık olarak yönetimine ihtiyaç duyuluyor. Bu bakış açısıyla tasarladığımız Genba Room ile sahayı işimizin kalbine, Genel Müdürlüğümüze taşıdık. Amacımız dijital teknolojilerden yararlanarak ve veri analitiğini kullanarak satış örgütünü sahada daha da güçlü kılmaktı. Dijital üs olarak konumladığımız bu merkezde öncelikle 7 farklı departmandan temsilcileri bir araya getirdik. Marka performansı, bölge performansı, günlük/aylık siparişler ve risk durumunu Yapay Zeka temelli yazılımlardan ve ileri veri analitiği gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak yönetmeye başladık. Bu süreçte analiz tabanlı raporlama, çağrı merkezinin yeniden konumlandırılması ve satış ekiplerimizin sanal gerçeklik tabanlı eğitimler alması gibi yenilikçi yaklaşımlardan yararlandık.

Önceliğimiz bayilerin sorunlarını hızla ele alıp, bunlara çözüm oluşturacak modeller oluşturmak oldu. Stok ve finans gibi kritik alanlarda bayilerimizin problemlerine hızlı ve efektif çözümler sunmaya odaklandık. Bu çalışmalar neticesinde şehir ve ilçe bazında, toplam araç potansiyeli, hangi ebatta ve hangi segmentte lastik ihtiyacı olacağı gibi verileri öngören bir program da geliştirdik. Genba Room öncesinde bayilerimizden gelen talepleri ve çağrıları kapama süremiz 30 saat 15 dakikayken, artık 20 dakikalık bir sürede çağrıları kapatabiliyoruz.

Her geçen gün sunduğu katma değeri zenginleştiren bu projeye emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genba Room’u akademi seviyesinde bir vaka çalışması olarak sunarak, iş dünyasından gerçek bir örnekle üniversite öğrencileri ve akademisyenlerimizin derslerini destekleyecek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.