Karsan’dan Bulgaristan’a 13 Adet Doğalgazlı Citymood otobüs!

CARMEDYA.COM – Karsan, son olarak Bulgaristan distribütörü Bulbus Trade Company ile birlikte katıldığı, Bulgaristan’ın Pernik şehri için düzenlenen ve çevreci kriterlerin ön planda olduğu büyük otobüs ihalesinin tek kazananı oldu.

Bu kapsamda Karsan, 13 adet 12 metrelik CNG’li Citymood otobüsünü 2021 yılının ilk yarısına kadar Pernik şehrine kent merkezinde kullanılmak üzere teslim edecek. Daha önce Bulgaristan’a Jest ve Atak araçlarından da gönderen Karsan, söz konusu ihaleyle ülkeye ilk kez büyük otobüs teslim etmeye hazırlanırken, yeşil ve çevreci kent kimliğiyle öne çıkan Pernik şehrinin yıllanan doğalgazlı otobüs filosunu da yenilemiş olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Düne kadar Karsan Jest ve Atak markalı araçlarımız ile boy gösterdiğimiz Bulgaristan pazarında bu kez 13 adetlik 12 metre CNG’li Citymood otobüslerimizle ihale kazanmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Pandemiye rağmen bayilerimizle kurduğumuz ilişkiler ve hedeflediğimiz pazarları sıkı takibimiz sayesinde, hız kesmeden Avrupa’nın farklı kentlerinden istikrarlı şekilde siparişler almaya ve toplu taşıma ihalelerini kazanmaya devam ediyoruz. Kararlı adımlarımızın meyvelerini toplamaya ve bu haberleri paylaşmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Düşük maliyet, çevreci motor

Düşük yakıt sarfiyatı ve düşük operasyon maliyetleri sunan 12 metrelik doğalgazlı Citymood; diyagnoz özellikli tam dijital ekran, alçak taban ve otomatik şanzımana sahip. Citymood’un 7,8 litre silindir hacmine sahip FPT CURSOR 8 Turbo CAS Intercooler’lı CNG motoru, 243 kW’ya kadar güç ve maksimum 1300 Nm tork üretiyor.