Gençlerin tercihi Oyak Renault oldu

CARMEDYA.COM – Oyak Renault, sunduğu çalışan deneyimi ile en beğenilen ilk 50 işverenden biri oldu.

Universum tarafından Türkiye’de bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘En Çekici İşverenler’ araştırmasının sonuçlarına göre Oyak Renault son iki yılda toplamda 29 basamak yükselerek mühendislik alanında ilk 50 şirket arasında en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. Oyak Renault, araştırmada tüm öğrenciler içerisinde 40. sırada, genç profesyoneller arasında ise 42. sırada yer aldı.

Bu yılki sıralama, Türkiye’nin önde gelen 55 üniversitesinin İktisadi İdari Bilimler, Mühendislik, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Sağlık, Tıp, Edebiyat, Hukuk, Eğitim ve Sosyal Bilimler alanlarında eğitim gören 54 bin 597 öğrencinin seçimiyle tamamlandı. Oyak Renault’un başarısı, uluslararası çalışma olanakları, çalışanlarına sunduğu profesyonel eğitim ile gelişim fırsatları ve gelişimi destekleyen liderlere sahip olması üniversite öğrencileri tarafından en beğenilen ilk 50 şirketten biri olmasını sağladı.

En Gözde Şirketler Araştırması 2020

Oyak Renault daha önce de Nisan ayında Türkiye’nin en geniş öğrenci ağı olan 3İK (Üniversite İş ve Kariyer Kulüpleri Birliği) tarafından gerçekleştirilen ve 38 üniversiteden, 55.000’in üzerinde öğrencinin katıldığı En Gözde Şirketler 2020 Araştırması’nda 15 basamak yükselişle 37. sıraya yerleşmişti. Oyak Renault aynı araştırmanın En Gözde Otomotiv Sektörü Şirketleri sıralamasında genç yetenek faaliyetlerine yaptığı yatırımlar ile güçlü konumunu pekiştirerek 1 basamak yükselerek ikinci sırada yer almıştı.

Tolga Görgülü – Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü

Tolga Görgülü: “Genç yeteneklere yatırım yapıyoruz”

Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Oyak Renault’ya katılmak; gücünü çeşitlilikten ve inovasyondan alan, dünyanın en büyük otomotiv organizasyonuna adım atmak anlamını taşıyor. Bu çerçevede gençlere değişen ve dönüşen otomotiv sektöründe; yüksek teknolojiye sahip ürünler, üretim ve iş süreçleri üzerinde çalışma fırsatı sağlayarak her zaman güncel kalabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Gençlerle ile ilk teması kurduğumuz yetenek kazandırma uygulamalarımız, geçtiğimiz yıl uluslararası Stevie ödüllerinde “En iyi Yetenek İşe Alım Stratejisi” ödülüne layık görülmüştü. Pandemi sürecinde uygulamalarımızı yeni normale çevik bir şekilde uyum sağlayarak güncelledik ve bu dönemde sektörümüzde öncü firmalardan biri olduk. Geçtiğimiz yıl yeni nesil ORVILLE kısa dönem, uzun dönem ve 1 yıllık proje bazlı staj programlarımız ile öğrencilere ulaştık. Dijitalleştirilmiş kampüs aktivitelerimiz, uluslararası Twizy öğrenci inovasyon yarışmamız, dijital tersine mentörlük, kadın üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz womentoring@campus mentörlük programı genç yetenekler tarafından ilgi ile takip edildi ve çokça beğenildi. Öğrencilere sunduğumuz bu pozitif deneyimin, kurum içinde de devam ettiğini görebiliyoruz. Yeni çalışanlarla adaptasyon programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda Oyak Renault olarak vaat ettiğimiz deneyimin karşılığını gördüklerini iletiyorlar. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların olumlu yansımalarını, iş ilanlarımıza yapılan başvuruların niteliğinin yükselmesinden, iş başvurusu sayısının artmasından ve en iyi işverenler sıralamalarında kaydedilen ilerlemeden görebiliyoruz. Uluslararası standartlara ulaştırdığımız yetenek kazandırma uygulamalarımızı daha iyiye taşımak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.