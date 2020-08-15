Mobil Delvac’tan hafif ticariler için 10.5 litrelik yeni ürün!

CARMEDYA.COM – Mobil, Türkiye’de ilk kez 2018 yılında hafif ticari araçlar için pazara sunduğu Mobil Delvac Hafif Ticari Araç ürün serisine yeni bir üye ekledi.

Ülkemizde 5 ve 7 litrelik ambalaj seçenekleriyle satılan Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ailesinin F 5W-30 versiyonu, yeni 10,5 litre hacimli ambalajıyla satışa sunuldu.

Mobil Delvac Hafif Ticari F 5W-30 10,5L, hafif ticari araçlar alanında önemli bir pazar payı bulunan Ford markası tarafından onaylanırken, 10 litreye kadar karter hacmine sahip diğer tüm ticari araçlar için özel olarak geliştirildi. Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ürün yelpazesi; F 5W-30, dizel partikül filtresiyle uyumlu M 5W-30, T 5W-30 ve 10W-40 olmak üzere dört farklı üründen oluşuyor.

Münci Bilgiç / Mobil Oil Türk Genel Müdürü

“Satış performansımızla global çapta lider olduk”

Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Mobil Delvac markasıyla 2018 yılında pazara sunduğumuz Hafif Ticari Araç motor yağları ürün ailesi, satışa çıktığı andan itibaren önemli başarılara imza attı. Öyle ki, satış anlamında Mobil’in global çapta en başarılı olduğu ülke olma unvanını kazandık. Bu başarının altında yatan ana neden ise, pazara sunduğumuz ürünlerin Türkiye yollarındaki hafif ticari araçlar portföyüne tamamen uygun olması. Türkiye’deki tüm hafif ticari araç sürücülerine hitap edebilecek onay ve şartnamelere sahibiz. Son olarak, pazardaki talep doğrultusunda 10 litre karter hacmi olup, ihtiyaçlarını 5 veya 7 litrelik ambalajlardan gideren Ford veya diğer araç sahipleri için yepyeni bir çözüm sunuyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz yeni Mobil Delvac Hafif Ticari F 5W-30 10,5L ile hafif ticari araç sürücüleri, ihtiyaçları olan ambalaj ölçüsüne artık Mobil kalitesinde ulaşabilecek” dedi.

Türkiye’de 5, 7 ve son olarak 10,5 litrelik ambalaj seçenekleriyle satışa sunulan Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağlar dünyanın önde gelen araç üreticilerinin motor şartnamelerini de karşılıyor.