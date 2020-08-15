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KIA’dan temassız servis hizmeti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – KIA, Online Bayi ve KIAFAN gibi dijital hizmetlerinin yanında servis sürecini de mobil kanallar üzerinden yürüterek temassız hizmet sunmaya başladı.

Aracını KIA yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunan KIA, temassız servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin detaylarını müşterilerinin telefonlarına gönderiyor ve işlemler için onay alabiliyor.

KIA ayrıca, yetkili servislere gelen her aracı teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte ediyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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