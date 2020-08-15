KIA’dan temassız servis hizmeti

CARMEDYA.COM – KIA, Online Bayi ve KIAFAN gibi dijital hizmetlerinin yanında servis sürecini de mobil kanallar üzerinden yürüterek temassız hizmet sunmaya başladı.

Aracını KIA yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunan KIA, temassız servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin detaylarını müşterilerinin telefonlarına gönderiyor ve işlemler için onay alabiliyor.

KIA ayrıca, yetkili servislere gelen her aracı teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte ediyor.