Yeni Mercedes-Benz S-Serisi yeni nesil My MBUX ile geliyor

CARMEDYA.COM – 2018 yılında tanımı yapılan Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) İç Mekan Yardımcısı’nın ikinci nesli yeni S-Serisi ile birlikte sunuluyor.

Donanım ve yazılım alanında kaydedilen gelişmelerle birlikte iç mekân daha da dijital ve akıllı hale geliyor. OLED teknolojisine sahip beş adede kadar artırılabilen büyük ekranlar konfor işlevlerinin kullanımını kolaylaştırıyor. MBUX insan odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Kişiselleştirme ve sezgisel kullanım olanakları çok daha kapsamlı. Bu sadece arka koltuklar için değil, aynı zamanda sürücü için de geçerli. Örneğin, yeni 3-Boyutlu dijital gösterge paneli, bir düğmeye basıldığında derinlik algısını artırıyor. Böylece özel 3-boyutlu gözlük takmaya gerek kalmadan gerçek derinlik etkisi elde ediliyor.

Akıllı Sesli Komut Sistemi “Hey Mercedes” daha da gelişmiş bir diyalog yeteneğine sahip. Böylece bazı eylemler “Hey Mercedes” etkinleştirme kalıbına gerek olmadan da gerçekleştirilebiliyor. Telefon çağrısını kabul etme veya navigasyon haritasını görüntüleme bunlardan bazıları. “Hey Mercedes” artık ilk yardım setinin nerede bulunduğunu veya akıllı telefonun Bluetooth üzerinden nasıl bağlanacağını da açıklıyor.

Geleneksel bir PIN girişine ek olarak, yeni bir kimlik doğrulama şekli yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor. Bu çözümde parmak izi, yüz tanıma ve ses tanıma özellikleri bir arada sunuluyor. Bu, kişisel ayarların çağrılmasına olanak sağlıyor.

MBUX’u benzersiz yapan asıl şey ise çok çeşitli araç sistemleri ve sensör verileriyle ağ bağlantısı kurması. Örneğin S-Serisi’ndeki araçtan inme uyarı özelliği kameraları kullanarak birisinin araçtan inmek istediğini tespit ediyor. Trafikteki bir başka paydaşın kör noktaya yaklaşması halinde aktif ortam aydınlatması araçtan inme uyarısına bağlanıyor ve kırmızı yanıp sönüyor. MBUX İç Mekan Yardımcısı, ön yolcu koltuğundaki çocuk koltuğunun bağlı olup olmadığını kontrol ediyor. Sistem sürücünün dikkatini de takip ediyor. Olası bir uykuya dalma belirtisinde, sürücü Konsantrasyon Kaybı Yardımcısı tarafından uyarılıyor.

Yeni S-Serisi neredeyse tüm duyularla (görme, hissetme ve işitme) deneyimlenebiliyor ve aynı zamanda destek, koruma ve etkileşim alanlarında çok sayıda yenilik sunuyor.

Mercedes me uygulamasındaki QR kodu taranarak, araç otomatik olarak “Mercedes me” hesabına bağlanıyor.

Favori radyo istasyonları ve ön ayarlar gibi kişisel tercihler, “Mercedes me” profili aracılığıyla tüm koltuklara aktarılabiliyor.

Araç içerisinde yedi adede kadar profil oluşturulabiliyor.

Uzaktan yapılandırma yoluyla örneğin ortam aydınlatması evden kişiselleştirilerek ayarlanabiliyor.

Profiller bulutta “Mercedes me”nin bir parçası olarak kaydedildiğinden, profiller yeni MBUX nesli ile diğer Mercedes-Benz araçlarında da kullanılabiliyor.

Kişisel bir PIN girme dışında; parmak izi, yüz tanıma ve ses tanıma gibi yeni biyometrik, bağlantılı kimlik doğrulama seçeneğiyle yüksek düzeyde güvenlik sağlanıyor. Sürücü dijital gösterge paneli opsiyonel olarak iki entegre kamerayla donatılıyor. Bunlar diğer özelliklerin dışında yüz tanıma için de kullanılıyor.

Basitleştirilmiş, sezgisel kullanım

MBUX İç Mekan Yardımcısı donanıma bağlı olarak 20 adede kadar talimatı algılayabiliyor.

Ön yolcu koltuğunda bağlı olmayan çocuk koltuğunun algılanmasını ve kör nokta uyarısı yeni güvenlik fonksiyonları olarak öne çıkıyor. Sistem yolcunun hareketlerinden yolcunun araçtan inme eğilimini belirliyor. Sistem böylece aracın yan tarafındaki diğer trafik paydaşları veya engeller konusunda yolcuyu çok erken uyarabiliyor.

Sürücü koltuğunun ve dış aynaların kullanıcının boyutlarına göre ön ayarı veya arka cam perdesinin omuz üzerinden bakışla çalışması yeni konfor özellikleri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca panoramik cam tavan el hareketiyle kontrol edilebiliyor.

Akıllı Sesli Komut Sistemi “Hey Mercedes” daha da fazla dinliyor ve kullanıcıları daha iyi anlıyor

Hey “Hey Mercedes” arkadan da kullanılabiliyor. Sistem birden fazla mikrofon ile hangi koltuktaki yolcunun konuştuğunu belirliyor. Yanıp-sönen ortam aydınlatması o an ki konuşmacıyı işaret ediyor.

Sürücünün “Yoruldum” demesiyle bir mola vermesi isteniyor ve ENERGIZING Konfor Programı başlatılıyor. Aynı cümle arka koltuklarda bir rahatlama programı başlatıyor.

“Hey Mercedes” farklı işlevleri de açıklıyor “Beni keşfet” ve örneğin akıllı telefonun Bluetooth üzerinden bağlaması veya ilk yardım çantasının yeri konusunda bilgilendirme de yapıyor.

Artık belirli uygulamalar için “Hey Mercedes” etkinleştirme sözcüğü gerekmiyor. Örneğin “Aramayı kabul et” ile doğrudan çağrı kabul edilebiliyor.

“Hey Mercedes” Doğal Dil Anlama (NLU) özelliği ile artık 27 dili destekliyor. Bu, çok çeşitli konularda doğal etkileşim sağlıyor.

Gerçek bir insanla bir diyalog da başlatılabiliyor.

Akıllı-Ev fonksiyonu ile ev teknolojileri ve ev aletleri de araç ağına bağlanabiliyor ve sesle kontrol edilebiliyor.

İsteğe bağlı olarak ön camda iki farklı sanal gösterge paneli sunuluyor.

Daha geniş, artırılmış gerçeklik içeriği sunuyor.

Navigasyon kullanımında animasyonlu yönlendirme okları sanal olarak doğru şeritte yola yansıtılıyor. Aktif Takip Yardımcısı gibi yardım sistemlerinin bilgileri gösteriliyor.

Koltuk ayarları sadece kapı panellerindeki ikonik koltuk düğmeleriyle değil ekran üzerinden de yapılabiliyor. Koltuk ısıtması veya masaj gibi konfor işlevleri akıllı sesli komut üzerinden çalıştırılabiliyor.

Sezgisel bir deneyim olarak saf ve lüks tasarım

Sürücü ekranı ve medya ekranı bütünsel ve estetik bir deneyim sunuyor.

Ekranların görünümü toplam dört ekran stili (zarif, sportif, özel, klasik) ve üç mod (navigasyon, yardım, servis) ile kişiselleştirilebiliyor.

Geleneksel kumanda düğmesi sayısı büyük oranda azaltıldı: Öncekine kıyasla 27 adet daha az düğme bulunuyor.

Dokunma ve sürükleme, sesli komut ve doğal el hareketleri dışında gözle kumanda ile seçenekler daha da genişliyor.

Far veya silecek gibi temel fonksiyonlar yine doğrudan kumanda edilebiliyor. İklimlendirme paneli ekranın hemen altında yer alıyor.

Kullanıcı arayüzü insan sezgisini takip ediyor.

MBUX İç Mekan Yardımcısı jestlere ve hareketlere tepki veriyor.

“Hey Mercedes” konuşmaya tepki veriyor

İlgili bilgiler, ön camdaki sanal gösterge paneli üzerinden yaklaşık on metrelik sanal bir mesafede sürücünün görüş alanına yansıtılıyor.

Renkli artırılmış gerçeklik içeriği de buraya entegre edilebiliyor.

Gerçek zamanlı sürüş koşulları için önemli olan bilgiler doğrudan oluşturuluyor.

Detaylarıyla en önemli yenilikler

Artırılmış gerçekliğe sahip sanal gösterge paneli: Biri son derece yenilikçi ve büyük olmak üzere iki farklı sanal gösterge paneli opsiyon olarak sunuluyor. Artırılmış gerçekliğe sahip sanal gösterge paneli üzerinde sürüş destek sistemleri veya navigasyon gibi birçok arttırılmış gerçeklik içeriği gösteriliyor. Söz konusu içerikler sürücünün görüş alanı içindeki çevre ile kaynaşıyor ve böylece sürücünün dikkatini daha az dağıtıyor.

3-Boyutlu dijital gösterge paneli

Ekrana bakan kişinin ekrandaki nesneleri farklı bakış açıları ile algılamasıyla görüntüde mekânsal derinlik oluşuyor. Ekrana bir stereo kamera sistemi entegre ediliyor. Bunlar ekrana bakan kişinin kesin konumunu belirlemek üzere devreye giriyor. Mercedes-Benz tarafından geliştirilen mesafe uyarlama yöntemleri ve sistemin son derece hızlı oluşu ile sürücü geniş bir hareket alanının keyfini sürüyor. Gösterge panelindeki gösterim sürekli olarak uyarlanıyor.

MBUX İç Mekan Yardımcısı

Tavan kontrol ünitesindeki kameralar ve öğrenme algoritmaları sayesinde MBUX İç Mekan Yardımcısı, yolcuların isteklerini ve niyetlerini algılıyor ve onlarla düşünüyor. Sistem bunu yaparken kullanıcının başının yönünü, el hareketlerini ve vücut dilini yorumluyor ve ilgili araç işlevlerine tepki veriyor. Örneğin; sürücünün omuzunun üzerinden arka cama bakmasıyla İç Mekan Yardımcısı arka perdeyi açıyor. Sürücünün karanlık bir ortamda ön yolcu koltuğunda bir şey araması halinde sistem otomatik olarak aydınlatmayı açıyor. İlgili aynayı seçmeden, o aynayı ayarlamak için yan aynaya bakmak yeterli oluyor. Doğal el hareketlerini bile algılayan sistem sayesinde sürücü veya yolcular el teması kurmadan açılır tavanı açabiliyor. Tercih edilen işlevler, sık kullanılan özellikleri (işaret & orta parmak ile “V” hareketi yaparak) küçük bir hareket ile çağrılabiliyor. Sürücü ve yolcular kendi favori işlevlerini sisteme tanımlayabiliyor. MBUX İç Mekan Yardımcısı sadece konfor fonksiyonlarını değil güvenliği de destekliyor. Mesela ön yolcu koltuğundaki çocuk koltuğunun bağlı olup olmadığını kontrol ediyor.

OLED Teknolojisi

Söz konusu kısaltma “Organik Işık Yayan Diyot” anlamına geliyor. LCD teknolojisinin aksine, OLED ekran plastik bir yüzeye uygulanan birkaç organik katmandan oluşuyor. OLED ekran S-Serisi’ndeki bir pencerenin arkasında bulunuyor ve arkasındaki aktüatörler ve kuvvet sensörleri ile birlikte bütünsel bir ekran ve kullanım deneyimi sunuyor. Basıncın değerlendirilmesi ve dokunma işleminin dokunsal teyidi, geniş bir işlevsellik zenginliği sunuyor. OLED, sadece piksellerin ışıldadığı alanlarda elektrik tüketiyor. Birçok avantaj dışında bu özellik daha iyi bir siyah değeri ve daha güçlü kontrast sağlıyor. OLED teknolojisi sıradan bir video gösterimi esnasında LCD teknolojisine göre yüzde 30’a kadar daha az enerji kullanıyor.

Akıllı Sesli Komut Sistemi “Hey Mercedes”

Otomobillerdeki alışagelmiş sesli komut sistemleri kullanıcılarının belli kalıplaşmış ifadeleri kullanmasını gerektiriyor. Doğal dil anlama yeteneği sayesinde “Hey Mercedes” neredeyse her kelimeye anlıyor, bilgi-eğlence ve otomobil kumanda etme alanlarına tüm cümleleri 27 dilde anlıyor. “Hey Mercedes” dolaylı ifadeleri de anlıyor. Örneğin kullanıcının “Sıcaklık, 24 derece” demek yerine sadece “üşüdüm” demesi yeterli oluyor. Ayrıca sesli kumanda sistemi öğrenme yeteneğine de sahip. Sistem bir yandan kendini kullanıcıya ve sesine göre ayarlıyor ve zaman içinde anadiliyle konuşmayan kullanıcıyı daha iyi anlıyor. Öte yandan, sunucudaki yazılım modelleri yeni terimleri veya zaman içinde değişen dil kullanımını da öğreniyor. Sistem basmakalıp yanıt vermiyor, bunun yerine diyaloğa kendini uyarlıyor.

Akıllı Sesli Komut Sistemi’nin temel çalışma şekli

Sesli komutlar arka plandaki seslerden arındırılıyor, sıkıştırılıyor ve iletiliyor. Hem araçtaki ana ünite hem de sunucu verileri değerlendiriyor ve geri yanıt gönderiliyor. Sistem hangi cevabın daha muhtemel olduğuna karar veriyor ve son derece hızlı bir şekilde cevap veriyor veya reaksiyon gösteriyor. Akıllı Sesli Komut Sistemi böylece herhangi bir bağlantı olmadığında da yanıt veriyor.