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Audi Q2’lerde faiz fırsatı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Audi Türkiye, SUV ailesinin en küçük ferdi Q2 için, avantajlı kredi koşulları sunan bir kampanyayı devreye aldı.

Kampanyada, markanın Kompakt SUV segmentindeki temsilcisi yüzde 0,49 faiz oranıyla almak mümkün. 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olan ve sınırlı sayıdaki Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport S tronic ve Q2 35 Turbo FSI 150 hp Design/Sport S tronic model araçlar için geçerli kampanya, vdf’den kullanılacak 70 bin TL kredi için geçerli. Ayrıca Audi Kasko ve beraberinde Uzatılmış Garanti alınması durumunda yararlanılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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