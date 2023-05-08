Atık otomobil parçaları sanata dönüştü

CARMEDYA.COM – Doğuş Otomotiv’in gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili öngörülerini sunduğu Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ve Heykeltıraş Mustafa Tuğrul’un eserlerini bir araya getirdiği Fotoğraftan – Heykele sergisine ev sahipliği yaptı.



Sergide, Alper Tüydeş’in fotoğrafladığı yaban hayatının nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerinden olan Kızıl Akbaba, Flamingo ve Balık Kartalı’nın; Mustafa Tuğrul’un atık otomobil parçalarıyla oluşturduğu heykelleri sergilendi.

Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, doğa ve çevrenin korunması yönünde farkındalık çalışmalarına imza atan Doğuş Otomotiv’in geçtiğimiz yıl başlattığı “Doğaya Kanat Açtık” projesi, ‘Fotoğraftan – Heykele’ sergisiyle devam ediyor. Sergide; Alper Tüydeş’in Doğaya Kanat Açtık projesi çerçevesinde görüntülediği ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerinden Kızıl Akbaba, Flamingo ve Balık Kartalı’nın; Mustafa Tuğrul’un geri dönüşüme ayrılmış atık otomobil parçalarıyla oluşturduğu heykelleri yer aldı.

Sergiye, Doğuş Otomotiv’in, distribütörlüğünü yürüttüğü markaların yeni modellerini sergilendiği ve aynı zamanda gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili öngörülerini çeşitli etkinlik ve çalışmalarla sunduğu Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi ev sahipliği yaptı

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ve heykeltıraş Mustafa Tuğrul’u bir araya getiren sergi, iki sanat dalını birleştirerek, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban hayatı türlerine dikkat çekmeyi, doğayı korumak anlamında herkesin üzerine düşeni yapması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Tüydeş: “Doğaya, doğayı korumaya dikkat çekmek istiyoruz”

Doğuş Otomotiv’le birlikte hayata geçirilen “Doğaya Kanat Açtık” projesinin henüz ilk yılında olmasına rağmen, başarıyla geliştiğini söyleyen Alper Tüydeş “Doğaya, doğayı ve içindeki türleri korumaya dikkat çekmek ve bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla başladığımız projede, onlarca bölgede, kilometrelerce yol yaptık; ülkemizdeki kuş türlerini görüntüleme ve kayıt altına alma fırsatı yakaladık. Bu yıl da aynı amaç doğrultusunda yeni rotalarda olacağız. ‘Fotoğraftan – Heykele’ sergisi bu anlamda benim için de çok özel; görüntülemeyi başardığım türlerin, bir başka sanat dalıyla hayat bulması çok güzel. İnsanlara, farklı sanat dallarıyla aynı mesajı vermeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur.” dedi.

Tuğrul: “Hem geri dönüşüme hem de doğaya dikkat çekmeye çalıştım”

Eserlerinde genellikle geri dönüşüm malzemelerini kullanan heykeltıraş Mustafa Tuğrul ise, “Hurdaya ayrılmış, ömrünü tüketmiş malzemelere ben sanatımla hayat veriyorum. Sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Doğuş Otomotiv’le yolumuz da böyle kesişti. İnsanların doğaya karşı farkındalıklarını artırarak, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışmada yer almak, benim için de çok özel bir deneyim oldu. Eserlerimde, Doğuş Otomotiv’in geri dönüşüme ayırdığı otomobil parçalarını kullanarak hem geri dönüşüme, hem de doğanın korunması gerekliliğine dikkat çekmeye çalıştım.” dedi.

Her iki sanatçının da Doğuş Otomotiv Plus’taki ikinci sergisi

Doğuş Otomotiv Plus, daha önce “Doğaya Kanat Açtık” projesinin startının verildiği, Alper Tüydeş’in çektiği, İstanbul Boğazı ve bölgesindeki kuş türlerinin sergilendiği “İstanbul Kuşları” sergisine de ev sahipliği yapmıştı. Heykeltıraş Mustafa Tuğrul da, yine tamamı atık otomobil parçalarından oluşan ve nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik, Telli Turna ve doğayı temsilen çam ağacından oluşan üç figüratif eseri burada sergilemişti.