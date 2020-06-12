Petlas’ın marka değeri yüzde 60 arttı

CARMEDYA.COM – Haziran ayında açıklanan Brand Finance Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporunda Petlas, 70’inci sırada yer aldı ve böylece 3 sıra yukarıya çıkmış oldu.

Lastik üreticisinin marka değerindeki artış, bir önceki yıla oranla yüzde 60 olarak gerçekleşti. Raporda marka değerinin, 35 milyon dolar düzeyinde olduğu bilgisi yer aldı.

PetlasS’ın, ülkemiz sanayi ve ekonomisi için katkılarını sürdüreceğini ifade eden AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, “Petlas, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücü ile Türkiye’nin lastik markası kimliğini gururla taşıyor. Ülkemizin yanı sıra, dünyanın yüzü aşkın ülkesinde rekabet gücümüz her gün artış gösteriyor. Kendi alanının en saygın kuruluşları arasında yer alan Brand Finance’in raporunda, ülkemizin tüm sektörlerden en güçlü ve değerli 100 markası arasında yükselişimiz, şevkimizi artırıyor. Bu başarı için tüm Petlas ve AKO Grup çalışanlarına, iş ortaklarımıza, markamızı tercih eden tüketicilerimize ve kurumsal müşterilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Dünya’nın önde gelen bağımsız marka değerleme ve strateji danışmanlık şirketleri arasında yer alan Brand Finance’in Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları raporu, yıllık olarak hazırlanıyor. Raporda Türkiye’nin tüm sektörlerden en güçlü ve değerli 100 markasının yıllık performansı değerlendiriliyor.