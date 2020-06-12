Otomobilinizi kullanmıyorsanız yapılması gerekenler!

CARMEDYA.COM – BemCar Otomotiv, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden virüs salgınına karşı evinde kalan ve otomobilini uzun süredir kullanamayan BMW kullanıcıları için pratik tavsiyelerde bulunuyor.

Otomobilin çalıştırılmaması veya kullanılmaması neticesinde şarj olmayan aküde zayıflama riskinin olduğu belirtilirken, uzmanlar haftada yarım saat çalıştırma veya 15 km yol yapmanın faydalı olacağını belirtiyor.

Otomobillerin direkt güneş ışığı almayan, gölge alanlarda park edilmesi de boya ve gövde parçaları ile kauçuk, plastik parçaların korunmasını sağlıyor. Fakat ağaç altına park edilen otomobiller için reçinenin boya için zararlı olduğu hatırlatılıyor.

Zaman içerisinde, özellikle mevsim değişimi döneminde olduğumuz tam da bugünlerde lastik hava basınçları değişkenlik gösterirken, otomobili kullanmaya başlamadan önce hava basınçlarını mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Düşük lastik hava basıncı, yol tutuşu olumsuz yönde etkilerken, yakıt tüketimi de olumsuz etkilenebiliyor.

Öte yandan uzun süre değiştirilmeyen polen filtresi, virüs ve bakteriler için zemin oluşturduğu için, yılda en az bir kez değiştirilmesi öneriliyor.