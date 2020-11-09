Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı 10 hibrit otomobil!

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörüne yönelik veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye’de güncel olarak satışa sunulan hibrit otomobil modelleriyle ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Buna göre, Türkiye pazarında yer alan 12 otomotiv markası hibrit motorlu otomobil satışa sunuyor. Bu 12 markanın toplam 24 farklı hibrit otomobil modeli bulunuyor. Türkiye’de satışa sunulan hibrit otomobillerin fiyatları ise ortalama 220 bin TL’den başlayarak 3 milyon TL’ye kadar uzanıyor.

En çok hibrit model Toyota ve Lexus’ta

Cardata’nın hazırladığı verilere göre, Türkiye’de en çok hibrit modeli bulunan markaların başında Toyota ve Lexus var. Toyota’nın Corolla HB, Corolla Sedan, C-HR, RAV4 ve Camry; Lexus’un ES, LS, RX, LC ve NX olmak üzere 5 farklı hibrit modeli ülkemizde satışa sunuluyor. Lexus ve Toyota’nın ardından 4 hibrit modeliyle Volvo geliyor. Volvo markası XC90, XC60, XC40 ve V90 Cross Country ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Cardata’nın en uygun fiyatlı hibrit otomobil modellerini sıraladığı listenin başında 216 bin 900 TL’lik fiyatıyla Suzuki Swift yer alırken, markayı 218 bin TL’lik fiyatıyla Hyundai’ın i20 modeli ve 224 bin 850 TL’lik satış fiyatıyla Toyota C-HR izliyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

“Elektrik ve hibrit payı 2021’de iki katına çıkabilir”

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaptığımız kapsamlı çalışmanın ortaya koyduğu gibi ülkemizdeki hibrit ve elektrikli araçların sayısı azımsanamayacak kadar yüksek. Elektrikli araçlar da dikkate alındığında Türkiye’de 15 farklı markanın 29 farklı hibrit ve elektrikli modeli satışa sunuluyor. Bu modellerin pazardaki payı her geçen sene artırıyor. 2020’nin Ocak-Ekim döneminde hibrit ve elektrikli araçların toplam binek araçlar pazarındaki payı yüzde 3,2 olarak dikkatleri çekti. Bu oranın 2021 yılında yüzde 6’ya ulaşmasını bekliyoruz. Öte yandan, bu kategoride kompakt sedan sınıfı öne çıkıyor ki burada özellikle Toyota Corolla modeli yüksek adetleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de satılan kompakt sınıf hibrit ve elektrikli otomobillerin ortalama fiyatı da yaklaşık 310.000 TL” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı 10 hibrit modeli

• Suzuki Swift 1.2 DualJet Hibrit GL Techno Tek Renk / 216.900 TL

• Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V Style Plus / 218.000 TL

• Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4×2 Flame / 224.850 TL

• Suzuki Swift 1.2 DualJet Hibrit GLX Çift Renk Premium / 230.900 TL

• Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Dream / 236.000 TL

• Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4×2 Passion / 241.150 TL

• Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame / 291.450 TL

• Toyota Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame X-Pack / 299.750 TL

• Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Dream / 305.000 TL

• Toyota C-HR 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack / 310.200 TL