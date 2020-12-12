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Range Rover’dan Velar kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover, aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar’da 400 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz finansman seçeneği sunuyor.

2.0lt 180 BG ve 240 BG dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen ve Land Rover’ın Online Rezervasyon Platformu üzerinden stokta olan renk ve donanım özelliklerine göre incelenebilen Range Rover Velar,  onlinesatis.landrover.com.tr adresinden rezerve edilebiliyor. Ayrıca bu platform üzerinden Range Rover Velar ile ilgili merak edilen detaylar Online Video Chat ile anlık olarak sorulabildiği gibi, arzu edildiğinde müşteri temsilcisi ile görüntülü olarak da görüşülebiliyor.

Gizli kapı kollarıyla dikkatleri üzerine çeken Range Rover Velar, sadelik felsefesi üzerine geliştirildi. Range Rover Velar, teknolojik detayları ile ön plana çıkıyor. Velar’da kabinde hava değişimlerini farkeden Hava Kalite Sensörü ile birlikte daha hijyenik ve ferah bir ortam sağlayan Hava İyonizer Teknolojisi de sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Hafif alüminyum gövde mimarisi ile üretilen Range Rover Velar, süspansiyon teknolojileri ile her arazide yol alabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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