Ford’dan 5 tonluk Transit

CARMEDYA.COM – Ford, ticari araç modeli Transit’in 5 bin kg azami yüklü ağırlığa sahip kamyonet ve van versiyonlarını tanıttı.

Ford’un bugüne dek ürettiği taşıma kapasitesi en yüksek Transit olarak öne çıkan yeni 5 tonluk Transit araçlar, daha gelişmiş süspansiyon, aktarma organları ve frenler gibi çeşitli özellikler içeren varyantlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ticari hayatın zorlu, pratiklik gerektiren şartlarına göre tasarlanan, Transit’in yeni van ve kamyonet versiyonları, ağır ticari emisyon(HDT) normlarına uygun Ford’un 170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motora sahip. Ayrıca, filo çözümleri için, isteğe bağlı olarak 10 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.

300 kg ek taşıma kapasitesi, özellikle belediye hizmetleri ve inşaat gibi alanlarda çalışan ağır ticari araç operatörlerin hayatını kolaylaştırıyor.

Farklı ihtiyaçlar için farklı gövde seçenekleri

5 tonluk Transit’in van versiyonu Ford’un yüksek tavanlı Jumbo van versiyonu olarak maksimum 2 bin 422 kg’a kadar net yük taşıma kapasitesi, 15,1 m3 yük hacmi ve beş Euro palet kargo taşıyacak kadar yük alanı ile sunuluyor. Takviyeli yan gövde, daha ağır yükler taşınırken dayanıklılığı destekliyor; mevcut modelden yeni versiyona aktarılan düz yükleme alanı, bağlama noktaları, arka tampona entegre basamak ile 4.217 mm yükleme uzunluğu sağlıyor. Böylece boru veya panel gibi standart uzunluktaki ürünleri de yüklemeyi ve taşımayı kolaylaştırıyor.

Ford’un 5 tonluk Transit Kamyoneti ise müşterilere üç dingil mesafesi, dört şasi uzunluğu, veya sürücü dahil yedi kişiye kadar koltuk içeren çift kabin gibi özellikler arasından gereksinimlerine en uygun olanları seçebilme imkânı sunuyor. 5 tonluk Transit kamyonetin ‘çift kabin’ versiyonu, kasasız olarak, 2 bin 690 kg’a kadar maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. Tek kabin versiyonu ise, filo çözümleri dahilinde isteğe bağlı sunuluyor. Transit kamyonet ayrıca, damperli, yandan yüklemeli, üstten erişimli veya araç taşıyıcı gibi açık gövde dönüşümlerine de uygun.

Ağır işler için daha güçlü mekanik sistemler

Ford’un bugüne kadarki en yetenekli Transit versiyonları, önemli mekanik yenilikleri de içeriyor. Tüm 5 tonluk Transit versiyonlar, arka tekerden çekiş özelliğiyle tam yüklü haldeyken optimum yol tutuşa sahip olmanın yanı sıra Ford’un Euro 6 güç aktarma organlarıyla donatılmış oldukları için optimum dayanıklılık, performans ve yakıt verimliliği sunuyor.

170 PS 2.0 litre EcoBlue dizel motor, 390 Nm’ye kadar tork üreterek en ağır yüklerin taşınmasını kolaylaştırıyor. Elektrik Destekli Direksiyon tüm 5 tonluk Transit’lerde standart donanım olarak sunuluyor. Yeni 5 tonluk Transit araçlar, altı vitesli manuel şanzıman ya da filo çözümleri için isteğe bağlı olarak, Ford’un sınıfının lideri 10 vitesli otomatik şanzımanı ile de tercih edilebiliyor.

5 tonluk Transit’in artırılmış yük taşıma kapasitesi, geliştirilen mekanik özelliklerin daha kabiliyetli olmasını sağlayan bakım ve işletim kolaylığına sahip. Daha gelişmiş tekerlek göbeği tertibatları, tekerler ve daha geniş 205 mm arka lastiklerin yanı sıra arka aksta daha gelişmiş frenler içeren şasi, ağır yüklerin kolayca taşınmasını sağlıyor. Vanlar ayrıca daha ağır kargoları desteklemek için takviyeli üst gövde yapılarından ve diğer donanımlardan da yararlanıyor.

Tüm bunlara ek olarak, Kuzey Amerika’da satılan Transit modellerinde 3 bin 500 kg kapasiteli arka aks, yeni 5 tonluk Transit’le ilk defa Türkiye’ye geliyor.

Yeni 5 tonluk Transit araçlar, 2019 yılının sonlarında Transit ailesine eklenen iç tasarım özellikleri, ileri güvenlik ve sürücü destek teknolojilerini de içeriyor. Bunlar arasında Ford’un SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi ile Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı gibi teknolojileri etkinleştiren Elektronik Kontrollü Direksiyon yer alıyor.

5 tonluk Transit van 286 bin 900 TL’den ve 5 tonluk Transit kamyonet versiyonu ise 313 bin 600 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla satışa sunuluyor.