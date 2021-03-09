Range Rover’ın özel serisi Fifty Edition Türkiye’de

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover tarafından 1970 yılında tanıtılan Range Rover, 50. yaşını Fifty Edition ile kutluyor.

Üretimine başlanan yıla ithafen yalnızca 1970 adet üretilen Range Rover Fifty Edition, 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motor seçeneğiyle Türkiye’de sadece 10 adet satılacak.

Land Rover Range Rover, ellinci yıldönümüne özel renk paletiyle dikkat çekiyor. Range Rover Fifty Edition, Santorini Black, Rosello Red, Aruba ve Carpathian Grey gövde renklerinin yanı sıra; sadece 150 adet Range Rover Fifty Edition araca özel olarak Tuscan Blue, Bahama Gold ve Davos White renkleri ile sunuluyor. Range Rover’ın 50’nci yılına özel sınırlı sayıda üretilen Fifty Edition, onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebiliyor.

Lüks detaylar ve konfor

Range Rover’ın ilk tanıtıldığı yıla ithafen 50. yaşına özel olarak tüm dünyada sadece 1970 adet üretilecek olan Range Rover Fifty Edition, birinci sınıf yolculuk deneyimi sunan donanımlarıyla dikkat çekiyor.

İç mekanda konforu artıran 24 Yönlü Isıtmalı -Soğutmalı, ‘Hot Stone’ Masaj Özellikli ön ve Executive Class Comfort arka koltukların yanında, 1700W Meridian™ Signature Ses Sistemi de standart olarak sunuluyor. Pixel-Laser LED farlarla birlikte, Yüksek Hız Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Asistanı, Direksiyon Destekli Adaptif Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı Range Rover Fifty Edition’ın güvenlikten ödün vermediğinin altını çiziyor.

Range Rover Fifty Edition, Satin Auric Atlas renkte detayları ve el yapımı “Fifty” yazısı ile modelin sınırlı sayıda üretildiğini gösteren “1 of 1970” ibaresini taşıyan Anı Plaketi gibi kişisel dokunuşlarla ön plana çıkıyor.

1970’den 2020’ye Range Rover’ın zaman yolculuğu

Bugün ilk Range Rover’ın tanıtımından bu yana 50 yıl geçti, ama hikaye çok daha eskilere dayanıyor. 1960’ların ortalarında büyüyen 4×4 pazarında bir devrim yapmak amacıyla Rover otomobil şirketinin yeni araçlar baş mühendisi Charles Spencer “Spen” King, Rover sedan otomobilin konforunu ve yol kabiliyetini Land Rover’ın off-road becerisiyle bir araya getirecek bir plan yaptı. İlk 100 inç station wagon prototipinin geliştirme çalışmaları 1960’ların sonunda başladı, ilk model 1970’de dünya basınına tanıtıldı.

Sunduğu sürüş konforu, off-road kabiliyeti ve römork çekme gücünün birleşimiyle model hızla popüler oldu. Orijinal model, 1971’de Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde sergilenen ilk araç olduğunda “endüstriyel tasarımın örnek çalışması” olarak tanımlandı.

Birinci nesil Range Rover (1970-1996) 1970’te satışa sunulduğunda iki kapılıydı. Model, 26 yıllık ömründe 1981’de dört kapılı versiyonun ve 1982’de otomatik şanzımanın sunulmasıyla gelişimini sürdürdü. İlk dizel Range Rover 1986 yılında yollara çıktı.

İkinci nesil Range Rover, P38A olarak 1994’te sunuldu ve bugüne kadar gelen alışılmış silueti, yüzer tavanı, istiridye kabuğu tipindeki kaputu, pratiklik sağlayan parçalı bagaj kapağı ve kesintisiz bel çizgisi sayesinde hızla benimsendi. Araç aynı zamanda otoyol ve off-road kapasitesinden ödün vermeksizin çok daha lüks bir iç tasarım da sunuyordu. Yüksekliği ayarlanabilen gelişmiş süspansiyon sisteminin yanı sıra 2,5lt dizel ile 3,9lt ve 4,6lt V8 benzinli motorlara sahip model, her zamankinden çok daha üstün bir performans sundu.

Range Rover’ın üçüncü nesli (2001-2012) 11 yıllık dönemde önceki modellere göre çok sayıda yeniliği otomotiv dünyasına tanıttı. Mühendislik açısından getirilen yenilikler arasında daha sert monokok gövde (geleneksel 4×4 merdiven şasinin yerini aldı) ve birbiriyle bağlantılı havalı yaylar ile tam bağımsız süspansiyon yer alıyordu. Range Rover’ın iç tasarımında son derece lüks detaylar sunan yatlardan, özel tasarım mobilyalardan ve birinci sınıf uçak koltuklarından ilham aldı.

2012’de dördüncü nesil ve en yeni Range Rover piyasaya ilk kez sunuldu. Tamamen alüminyum hafif yapıya sahip ilk SUV olan bu modelde, önceki modeline göre ağırlıktan 420 kg tasarruf elde edildi. Otomatik Terrain Response™ 2 ve All-Terrain Progress Control gibi bir dizi off-road yeniliği içeren araç verimli yeni Ingenium motor seçenekleri ve bir Plug-in Hybrid elektrikli versiyon ile yenilikçi haber/eğlence ve güvenlik teknolojilerini de kapsayacak şekilde geliştirildi.

Range Rover SVAutobiography, Range Rover tarihinin en güçlü ve en kaliteli araçlarıyla son beş yıldır model yelpazesinin zirvesinde yer alıyor. Otomobil tutkunları Land Rover Special Vehicle Operations (Özel Araç Operasyonları) Ekibi tarafından üretilen güçlü V8 motorlar ve titizlikle üretilmiş kabinlere sahip Range Rover SVAutobiography ve SVAutobiography Dynamic modelleri arasından seçim yapabiliyor.

SUV tarihini değiştiren model

Range Rover, 50 yılı aşkın süre boyunca dünyada birçok ilke imza atmayı başardı. Piyasaya çıktığında sürekli dört çeker sistemine sahip ilk SUV olan Range Rover, ABS fren sistemini de 1989 yılında 4×4 dünyasına sunan ilk model oldu. 1992’de elektronik çekiş kontrolü (ETC) ve otomatik elektronik havalı süspansiyon özelliklerini sunan dünyanın ilk dört tekerlekten çekişli aracı olan Range Rover, 2012’de ise tamamen alüminyumdan üretilen ve hafif alt yapıya sahip dünyanın ilk SUV’u olarak otomotiv tarihine adeta damga vurdu. 1972 yılında Range Rover, Güney Amerika’da bulunan tehlikeli Darien Gap geçişini de içeren ve İngiliz ordusu tarafından gerçekleştirilen 29 bin kilometrelik Trans-Amerika yolculuğunu tamamlayan ilk araç oldu. Range Rover’ın Darien Gap başarısını, 1974 yılında yalnızca 100 gün içinde Sahra Çölü’ndeki 12 bin kilometrelik yolculuğu tamamlaması izledi. Range Rover 1979’da düzenlenen ilk Paris-Dakar Rallisi’nde zafere ulaşırken, aynı zamanda Paris’teki Louvre müzesinde sergilenen ilk araç oldu.