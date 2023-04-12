Peugeot 408’e Red Dot Tasarım Ödülü

CARMEDYA.COM – Peugeot, yeni 408 ile marka tarihindeki sekizinci Red Dot Ödülü’nü kazandı.

Model, özellikle arka kısmında, tavanın son noktasında, bagaj kapağında ve çamurluklarındaki keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Obsession Mavi ve Titanyum Gri dahil olmak üzere altı gövde rengi arasından seçim yapılabiliyor. Karakteristik kedi duruşuyla birleşen Yeni 408, SUV kodlu dinamik silueti, kendisine has tasarımı dili, keskin ve vurgulu hatlarıyla C segmenti fastback konseptiyle öne çıkıyor. GT donanım seviyesinde standart olarak sunulan gövde rengindeki ön ızgara, ön cephe ile bütünleşiyor. Modelde aynı zamanda markanın yeni logosu da vurgulanıyor. Arka tamponun formu da, araca güçlü bir duruş kazandırıyor. 408, öndeki karakteristik ışık imzası ve arkadaki üç pençeli LED farlarla markanın ürün gamındaki yerini alıyor.

Dış tasarım gibi iç mekan da farklı bir tasarımla dikkat çekiyor. Koltukların tasarımı, kullanılan malzemelerin kalitesini daha da ön plana çıkartıyor. Versiyona bağlı olarak Falgo Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar ve Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar sunulurken Siyah Nappa Deri Döşeme ve Mavi Nappa Deri Döşeme opsiyonel olarak sunuluyor. Bunun dışında, orta konsolun arkasındaki LED ambiyans aydınlatması yumuşak bir aydınlatma sağlıyor ve iç mekanın atmosferine katkıda bulunuyor. Yeni fastback model güncel sürüş destek sistemleri ve en yeni motor teknolojisiyle de öne çıkıyor.

Seçim özgürlüğü sloganına sadık kalan Peugeot 408, Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilirken, gelecekte tam elektrikli versiyonun da satışa sunulması planlanıyor.

2023 yılında 60 ülkeden ürünler 51 yarışma kategorisinde değerlendirildi. Jüri üyeleri Red Dot veya Red Dot: İyinin de iyisi ödülünü; iyi tasarımın dört niteliğine göre ve ilgili sosyokültürel karakter, profesyonel odak ve tasarım uzmanlığı kriterlerine göre değerlendiriyor. Ayrıca ürünler birbiriyle rekabet halinde değil, tek tek değerlendiriliyor.