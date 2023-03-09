Nissan elektrikli araç stratejisini açıkladı

CARMEDYA.COM – Nissan X-in-1 adı altında elektrikli güç-aktarma sistemleri geliştirmeye yönelik yeni yaklaşımını açıkladı.

Marka, yaklaşım kapsamında EV ve e-POWER güç-aktarma sistemlerine ait temel bileşenleri paylaşacak ve modüler hale getirecek. Böylece 2026 yılına kadar geliştirme ve üretim maliyetlerinde 2019 yılına kıyasla yüzde 30’luk bir düşüş sağlayacak.

Nissan, X-in-1 yaklaşımıyla EV ve e-POWER araçlarının rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyor. Nissan, EV’lerde kullanılması planlanan motoru, invertörü ve redüktörü modüler hale getiren 3’ü 1 arada bir güç-aktarma sistemi prototipini geliştirdi. Ayrıca jeneratör ve yükselticiyi de modüler hale getiren 5’i 1 arada prototipin ise e-POWER araçlarda kullanılması planlanıyor.

3’ü 1 arada, 5’i 1 arada ve diğer olası versiyonları da kapsayan X-in-1 yaklaşımı, EV ve e-POWER temel bileşenlerinin aynı hatta üretilmesini sağlamak için geliştirildi.

Nissan, 2010 yılında Nissan bir EV olan Nissan LEAF’i toplu olarak pazarlayan ilk otomobil üreticisi oldu. Nissan ayrıca elektrikliye geçiş teknolojilerini sürekli olarak geliştirmek için dünyanın dört bir yanındaki EV müşterilerinin beklentilerini dikkate alıyor, yakından takip ediyor. Marka, 2016 yılında yüzde 100 motorlu bir aktarma sistemi olduğu için bir EV ile aynı sürüş keyfini sağlayan EV teknolojisini kullanan benzersiz e-POWER elektrikli güç-aktarma sistemini pazara sundu.

Elektrikli güç-aktarma sistemleri geliştirmeye yönelik X-in-1 yaklaşımı aşağıdaki avantajları sağlıyor:

• Temel bileşenlerin paylaşılması ve modüler hale getirilmesi, üretim verimliliğini arttırıyor ve güç-aktarma sistemleri maliyetini 2019 yılına kıyasla yaklaşık %30 azaltıyor. Nissan, 2026 yılına kadar e-POWER ile içten yanmalı motorlu araçlarla aynı fiyat seviyesine ulaşmayı hedefliyor

• Ünitenin boyut ve ağırlığının azaltılması, sürüş performansını iyileştiriyor ve gürültü ile titreşimi en aza indiriyor

• Yeni gelişmiş motor, ağır nadir toprak elementlerin kullanımıyla mıknatıs ağırlığını yüzde 1 veya daha azına indiriyor

• Temel bileşenlerin ve kontrol teknolojisinin ortak kullanımı, Nissan EV’lere özgü sürüş deneyimi yaşatıyor

Aktarma Organları ve EV Mühendisliği Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Toshihiro Hirai yapmış olduğu değerlendirmede: “Elektrikli sistemler geliştirme ve üretme konusunda on yıldan uzun süreli deneyime sahibiz. Söz konusu uzmanlığımızdan ve bilgi birikimimizden en iyi şekilde yararlanıyoruz. Elektrikli aktarma organları geliştirme alanındaki yeniliklerimiz sayesinde, müşteriler için yeni değer yaratmaya ve %100 motorlu araçları (EV’ler ve e-POWER) mümkün olduğunca yaygın bir şekilde sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Şirket, uzun vadeli Nissan Ambition 2030 vizyonu kapsamında, 2030 mali yılına kadar ürün gamını 19’u elektrikli olmak üzere 27 yeni elektrikli modelle geliştirmeyi hedefliyor. Nissan, her pazara en uygun modelleri en uygun zamanda sunarak elektrikli araçlarının değerini geniş müşteri kitlelerine ulaştırmayı hedefliyor.