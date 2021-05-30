Elektrikli araçlar için mobil şarj hizmeti

CARMEDYA.COM – Elektrikli araçlara ilgi giderek artarken, yetersiz şarj istasyonu ve altyapı sorunu ise önemli bir soru işareti.

TEHAD verilerine göre, 2020 yılı içerisinde Türkiye’de satılan elektrikli araç adedi sadece 844 iken aynı dönem Almanya’da 400 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti. Şarj istasyonu tarafına baktığımızda ise 2020 yılı sonunda Türkiye genelinde 800 şarj istasyonu kullanımdayken Almanya’da bu sayı 28 bin.

Rakamlardan görüleceği üzere az sayıdaki şarj istasyonu arası mesafe de bir o kadar fazla.

Elektrikli araçların şarj sorunu nedeniyle yolda kalma ihtimali önemli bir sorunken, m-şarj bu soruna mobil şarj hizmeti ile çözüm getiriyor.

Türkiye’de önde gelen otomobil, filo ve araç kiralama, sigorta ve lastik markalarına uzun zamandır yol yardım ve asistan hizmetleri sağlayan Marm Assistance’ın bu yenilikçi çözümü ile; elektrikli aracı çekiciye yüklemeden, yerini değiştirmeden yola devamını sağlamak mümkün.

M-şarj ile hizmetin talep edilmesi ve yola devamın sağlanması arasındaki süre sadece 1 saat sürüyor. Yol değiştirmeye ve şarj istasyonu aramaya gerek kalmıyor.

Elektrikli aracın yolda kalması veya şarjının bir şarj istasyonuna gidemeyecek kadar azalması durumunda m-şarj aracı, konumunuza gelerek, 20 dakikada 80 kilometre menzil kazandıracak kadar şarj sağlıyor.

DC akımla ve 22 kW şarj gücüyle şarj hizmeti sağlayan m-şarj ilk olarak İstanbul’daki kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Marm Assistance hızla diğer illerde de hizmet sunmayı ve m-şarj araç sayısını artırmayı planlıyor.