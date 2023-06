NSU ve Audi Neckarsulm fabrikasının 150 yıllık hikayesi

CARMEDYA.COM – Audi Tradition, NSU’nun köklü geçmişiyle ilgili anlatılacak birçok hikayeyi, şirket, ürünleri, yarışlara katılım ve çok daha fazlası hakkındaki hikayeleri yıl boyunca aktarmayı planlıyor.

Bu çalışmalardan ilki Audi Tradition’ın hazırladığı on bölümlük bir dizi olacak. Mart’tan Aralık’a kadar, iki veya dört tekerlekli klasiklerden prototiplere ve egzotik modellere kadar her ay bir NSU modeli tanıtılacak.

Geleneksel NSU markasının tarihi

Christian Schmidt ve Heinrich Stoll, şirketi 1873 yılında Riedlingen’de örgü makineleri üreticisi olarak kurdu. Şirket, 1880’de Neckarsulm’a taşındı ve 1884’te anonim şirkete dönüştürüldü. Neckarsulm şirketi, 1886 yılında tam da zamanında harekete geçti. Bisikletler giderek daha popüler hale geliyordu. Böylece NSU daha fazla bisiklet üretmeye ve satmaya başladı. 1900’den itibaren şirket motosiklet üretimine de başladı. Yeni N.S.U. (NeckarSUlm’dan) markası tüm dünyada popüler olmaya başladı. 1906’da, su soğutmalı dört silindirli motora sahip küçük orta sınıf otomobil Orijinal Neckarsulmer Motorwagen halka tanıtıldı. 1909’da 1.000 çalışan 450 otomobil üretti. Neckarsulm merkezli otomobil üreticisi, ilk kez 1914 yılında mühendislerin alüminyum gövdeli NSU 8/24 PS modelini üretmesiyle hafif yapı konusunda otomotivde yeni bir tarih yazılmış oldu.

Birinci Dünya Savaşı, derken hiper enflasyonlu 1923 yılındaki devalüasyona rağmen, NSU mali açıdan iyi durumdaydı. 1923’te 4.070 çalışan, bir saatte bir otomobil, 20 dakikada bir motosiklet ve beş dakikada bir bisiklet üretiyordu. Şirket, 1924’te, daha fazla alan kazanmak için Heilbronn’da otomobil üretimi için yeni bir fabrikaya yatırım yaptı. Ancak iki yıl sonra satışlar ilk kez düştü ve bu da nakit sorunlarına neden oldu. NSU, 1929’da otomobil üretimini durdurmak ve Heilbronn’daki yeni fabrikayı Fiat’a satmak zorunda kaldı. Fiat, 1966 yılına kadar burada NSU-Fiat adı altında otomobiller üretti. Neckarsulm iki tekerlekli araçların üretimine odaklandı. 1929’da Wanderer’in motosiklet bölümünün çoğunluğunu devraldı ve 1932’de Berlin’de D-Rad markasıyla satış ortaklığı kurdu. BMW ve DKW’nin yanı sıra NSU, 1930’ların en önemli Alman motosiklet markalarından biriydi. 1936 sonunda Opel’in bisiklet üretimini devraldı. Böylece Almanya’nın en büyük iki tekerlekli araç üreticilerinden biri oldu. NSU, 1933/34’te Ferdinand Porsche tarafından tasarlanan, arkada hava soğutmalı 1,5 litrelik boxer motora sahip bir aracın üç prototipini üretti. Temel konseptiyle bu otomobil daha sonraki VW Beetle’a benziyordu. Ancak mali sebeplerden dolayı seri üretime geçilmedi. Savaş sonrasında Mayıs 1945’te Neckarsulm fabrikası büyük oranda harabe halindeydi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden toparlanan şirket, popüler NSU bisikletleri ve 98 cc NSU Quick mopediyle üretime devam etti. Bunu 125 ve 250 cc’lik bir model takip etti. Daha sonra 500 cc motor hacmiyle NSU Fox, NSU Lux, NSU Max ve NSU Konsul geldi. Yılda yaklaşık 300 bin motorlu iki tekerlekli araç (moped, motosiklet ve scooter) üreten Neckarsulm merkezli şirket, 1955 yılında küresel motosiklet endüstrisinin zirvesine ulaştı. Dünyanın en büyük iki tekerlekli fabrikasıydı. NSU motosikletleri; 1953 ile 1955 yılları arasında beş motosiklet dünya şampiyonasında kazandığı zaferler ve çok sayıda dünya hız rekoru ile dünya çapında ün kazanmıştı. Ancak şirket yönetimi, 1950’lerin ortalarından itibaren azalan motosiklet talebine çözüm üretmek zorundaydı. Artan refahla birlikte müşteriler otomobil kullanmak istiyordu. Bu nedenle NSU için yeniden otomobil üretme zamanı gelmişti.

NSU, 1958 yılında kompakt Prinz modeliyle, otomobil üretimine devam etti. Kısa sürede teknik yenilikler de yaptı. NSU, 1950’lerin başından itibaren Felix Wankel ile tamamen yeni bir motor konsepti üzerinde çalışıyordu. 1957’de Wankel tipi bir döner pistonlu motor, ilk kez bir NSU test istasyonunda çalıştı.

Neckarsulm merkezli şirket, 1963 yılında Frankfurt Otomobil Fuarında NSU Wankel Spider’ı tanıttı. Böylece otomotivde tarih yazdı. 497 cc ve 50 hp ile tek rotorlu döner motorla çalışan dünyanın ilk seri üretim otomobiliydi. Bir sonraki çığır açan hamle, 1967 sonbaharında Neckarsulm merkezli şirketin Frankfurt Otomobil Fuarında otomotiv dünyasını heyecanlandıran NSU Ro 80’i tanıtmasıyla geldi. Otomobil, çift rotorlu bir NSU/Wankel döner motorla (115 hp) çalışıyordu. Devrim niteliğindeki tasarımı çok dikkat çekti. Ayrıca 1967’de NSU Ro 80, Yılın Otomobili seçilen ilk Alman otomobili oldu.

10 Mart 1969’da NSU Motorenwerke AG ile Ingolstadt merkezli Auto Union GmbH’yi Volkswagen Grubu çatısı altında birleştirmek için bir sözleşme imzalandı. 1 Ocak 1969’dan itibaren, genel merkezi Neckarsulm’da olan AUDI NSU AUTO UNION AG kuruldu. Volkswagenwerk AG çoğunluk hissesine sahipti. Yeni şirketin model yelpazesi, teknik açıdan da çok çeşitliydi. NSU Prinz ve NSU Ro 80’e ek olarak, Audi 100 de Neckarsulm tesisinde üretildi. Ancak 15 yılın ardından 1973’te Prinz ve on yılın ardından 1977’de Ro 80 olmak üzere iki NSU modeli 1970’lerde aşamalı olarak üretimden kaldırıldı. Son olarak 1 Ocak 1985’te AUDI NSU AUTO UNION AG’nin adı AUDI AG olarak değiştirildi ve şirketin merkezi Neckarsulm’dan Ingolstadt’a taşındı.

Dönüşüm, kendini ve ürünlerini sürekli olarak yenileme NSU ve Audi’nin Neckarsulm fabrikasının tarihinin bir parçası. Hızla hem de sürekli olarak gelişti. Büyük ve küçük ölçekli üretim konusundaki uzmanlığıyla Neckarsulm fabrikası şu anda Avrupa’nın en kompleks fabrikaları arasında yer alıyor ve Volkswagen Grubu’nun en büyük ürün çeşitliliğine sahip lokasyonlarından biri. Tesis akıllı bir fabrikaya dönüşüyor ve elektrikliye geçişe hazırlanıyor. Aynı zamanda yüksek voltajlı batarya konusunda da uzman. Amiral gemisi Audi A8, süper spor Audi R8 ve B, C ve D serilerindeki modellere ek olarak, sportif RS modelleri de Neckarsulm’da geliştirilip üretiliyor. Ayrıca kökleri 1983’te quattro GmbH’nin kuruluşuna kadar uzanan Audi Sport GmbH’nın da merkezi yine burası. 2023’te 40. yılını kutluyor. 2020’nin sonundan bu yana Almanya’da üretilen ilk tamamen elektrikli Audi modeli de burada üretiliyor: Audi e-tron GT quattro. AUDI AG, Neckarsulm fabrikası, yaklaşık 15.500 çalışanı ile şu anda Heilbronn-Franken bölgesinin en büyük şirketlerden biri. Oysa her şey 150 yıl önce on çalışanla başlamıştı.

NSU reklamcılığı

“Akıllı sürücüler Fox kullanır”, “Aklı olan Konsul alır”, “Koşmayı bırak – Quickly al” – bunlar efsanevi NSU reklam sloganları. NSU’nun eski Reklam Başkanı Arthur Westrup, “Prinz kullan ve Kral ol: NSU Tarihinden Hikayeler” adlı kitabında, NSU’nun 1950’lerde çok fazla parası olmadığını, bunun da kendisini ve ekibini daha yaratıcı olmaya yönlendirdiğini anlatıyor. Akılda kalıcı sözler dışında, pazarlama uzmanları özel kampanyalara imza attılar.

Örneğin, her Pazartesi BİLD gazetesinin arka kapağında NSU Quickly için özel bir ilan yayınlandı ve bazen güncel konulara değinildi. Almanya ile İngiltere arasındaki bir maçın ardından uygulanan reklamda şöyle yazıyordu: “Berlin’den evlerine dönen yenilmiş oyuncuları görüyorsunuz ve tüm forvetler ‘Ne mutlu bir Quickly olana’ diye inliyor.” 1971 yılında bir başka reklam hit haline geldi. “Ro 80. Teknolojiyle bir adım önde.” NSU Ro 80’in reklam afişinde büyük harflerle yazılmıştı. Böylece Audi’nin ünlü sloganı NSU’nun reklam departmanında yaratılmış oldu. Ve “Teknolojiyle bir adım önde” tüm dünyada insanların aklında yer etti.

Neckarsulm zaferler ve rekorlarla yarışlarda da önde

NSU, hem İkinci Dünya Savaşı’ndan önce hem de sonra köklü bir motorsporları geçmişine sahip. NSU, 500 cc yarış motosikleti ile İngiliz sürücü Tom Bullus, 1930’da Nürburgring’de Almanya Motosik Grand Prix’sini kazandı. Bullus’un, NSU 500 SSR ile çok sayıda yarış dışında Monza’daki Uluslar Grand Prix’yi rekor sürede kazanmasıyla motosikleti en başarılı Alman yarış motosikleti olarak ünlendi. NSU, 1931-1937 yılları arasında 11 kez Almanya, 5 kez İsviçre şampiyonluğu kazandı. Hayranların Bullus olarak adlandırdığı NSU 500 SSR, daha az güce sahip bir versiyon olarak cadde tipi spor motosiklet olarak da satıldı.

1950’lerde NSU aralıksız zaferlere imza attı. 1950’de Heiner Fleischmann (süper şarjlı 500 cc NSU yarış motosikletiyle) ve sepetinde Karl Fuchs’la Hermann Böhm (600 cc motosikletle) kendi sınıflarında Almanya şampiyonu oldular. 1951 sezonundan başlayarak, süper şarjlı motorlara artık motosiklet yarışlarında izin verilmedi, ancak süper şarjlı NSU motosikletleri yaşamaya devam etti. Rüzgar tünelinde optimize edilen aerodinamik kaplamalar ve uzatılmış şasi ile Wilhelm Herz, sırasıyla 290 km/s ile 1951 ve 339 km/s ile 1956’da iki tekerlekli bir araçla dünyanın en hızlı adamı oldu. Yunuslara ve balinalara benzerlikleri nedeniyle, NSU yarış motosikletler kısa sürede Rennfox Typ Delphin ve Rennmax Typ Blauwal olarak ünlendi. O dönem motosiklet yarışlarında kazanılabilecek neredeyse her şeyi kazandılar. NSU’nun 1954 Tourist Trophy’de (TT) kazandı. Man Adası’ndaki fabrika ekibinde Werner Haas, H.P. Müller, Hans Baltisberger ve Rupert Hollaus vardı. Hollaus, dünyanın en tehlikeli motosiklet yarışı olarak kabul edilen yarışı 125 cc sınıfında birinci olarak tamamladı. Haas, Hollaus, Armstrong ve Müller, 250 cc’ye kadar olan sınıfta birinciden dördüncüye kadar ilk sıralarda yer aldı.

NSU ayrıca dört tekerlek üzerinde de zaferler kazandı. Örneğin 1926’da, dört süper şarjlı NSU 6/60 PS yarış otomobili, Berlin’deki AVUS’ta Spor Otomobiller için Almanya Grand Prix’sinde dört galibiyet kazandı. 1960’larda ve 70’lerde, NSU Prinz, NSU Wankel Spider ve NSU TT, dünyanın her farklı yarış pistlerinde seyirciyi heyecanlandıran otomobil yarışlarında teknik becerilerini ortaya koydu. Ve küçük NSU Prinz TT çok kez zirveye çıktı. Bu model Avrupa ve Kuzey Amerika’da toplam 29 ulusal şampiyonluk kazanırken, Willi Bergmeister 1974’te Almanya tırmanma şampiyonu da oldu.

En önemli kilometre taşları: NSU ve Audi’nin Neckarsulm fabrikasının hikayesi

1873 Christian Schmidt ve Heinrich Stoll, Tuna Nehri üzerindeki Riedlingen’de örgü makineleri üretmek için bir fabrika kurdu.

1880 Şirket Neckarsulm’a taşındı.

1886 Bisiklet üretimi başladı1900 Motosiklet üretimi başladı.

1906 Orijinal Neckarsulmer Motorwagen ile otomobil üretimi başladı.1928 Bağımsız otomobil üretimi sona erdi ve Heilbronn’daki fabrika satıldı.

1933 Ferdinand Porsche, VW Beetle’ın selefi olan NSU/Porsche Type 32’nin üretimi ile görevlendirildi.

1945 Tesis, 2. Dünya Savaşı’nda kısmen tahrip oldu; üretim, 1945’in ortalarından itibaren kademeli olarak yeniden başladı.

1955 NSU Werke AG, dünyanın en büyük iki tekerlekli araç üreticisi oldu.

1958 Otomobil üretimi, NSU Prinz I ila III ile devam etti.

1964 Dünyanın döner pistonlu motora sahip ilk seri üretim otomobili olarak üstü açılır NSU Wankel Spider’ın üretimi başladı.

1967 Fütüristik tasarımı ve döner pistonlu motoruyla Yılın Otomobili seçilen NSU Ro 80 Sedan seri üretime girdi.

1969 AUDI NSU AUTO UNION AG olmak üzere Auto Union GmbH Ingolstadt ile birleşti; çoğunluk hissedarı Volkswagen AG oldu.

1974/1975 Fabrika, petrol krizinde kapanma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Nisan 1975’te Heilbronn’daki efsanevi Yürüyüşle, çalışanlar fabrikayı kurtarmak için mücadele etti.

1975 Üretim kapasitesinden daha iyi yararlanmak için Porsche 924’ün fason üretimi başladı. Onu kısa bir süre sonra Porsche 944 izledi.

1982 Neckarsulm’da üretilen Audi 100, 0,30 ile dünya rekoru sürtünme katsayısına ulaştı.

1985 Tamamen galvaniz gövdesi ile Audi 100 ve Audi 200 tanıtıldı. Şirketin adı AUDI AG olarak değiştirildi ve genel merkez Ingolstadt’a taşındı.

1988 AUDI AG, Audi V8’in üretimi ile tam boyutlu otomobil sınıfına girdi.

1989 Neckarsulm’da geliştirilen, bir binek araçta direkt yakıt enjeksiyonlu turbo beslemeli dizel motor tanıtıldı.

1994 Dünyanın tamamen alüminyum gövdeli (ASF: Audi Space Frame) ilk seri üretim aracı Audi A8 üretime başladı.

2000 İlk alüminyum büyük hacimli seri üretim otomobil Audi A2’nin üretimi başladı.

2001 Neckarsulm’da yeni geliştirilen FSI direkt yakıt enjeksiyonu Le Mans’ta zafere ulaştı.

2005 Neckarsulm’daki Audi Forumu açıldı.

2006 Audi R8 süper spor otomobilin üretimi başladı; Neckarsulm’da geliştirilen dizel motorla Le Mans 24 saat yarışında ilk zafer geldi.

2007 Audi A4 Sedan’ın üretiminin başlamasıyla Ingolstadt ve Neckarsulm fabrikaları arasında ilk üretim köprüsü kuruldu.

2008 Yeni Audi takım imalathanesi açıldı.

2011 Audi, Heilbronn’daki Böllinger Höfe endüstri parkında 230.000 metrekarelik bir arsa satın aldı (2014 ve 2018’de daha fazla arsa alındı).

2012 Elyaf Takviyeli Polimerler için Teknik Merkezi ve yeni Motor Test Merkezi açıldı.

2013 Audi Neckarsulm, Avrupa’nın En İyi Üretim Tesisi olarak J.D. Power Ödülünü aldı.

2014 Audi’nin Böllinger Höfe tesisinde Lojistik Merkezi açıldı ve R8 üretimi başladı.

2016 Yeni Audi A8 üretim binaları inşa edildi.

2017 Yakıt Hücresi Yetkinlik Merkezi açıldı.

2018 Audi Böllinger Höfe tesisinde, alüminyum malzemelerin test edilmesine yönelik Teknik Merkez açıldı.

2019 Yakıt hücresi gelişimi için bir MEA Teknik Merkezi (fonksiyonel katman sistemleri) kuruldu. Fabrikalar arası misyon: sıfır çevre programı, karbondan arınma, sürdürülebilir su kullanımı, kaynak verimliliği ve biyolojik çeşitlilik için önlemlerle başladı.

2020 Tamamen elektrikli Audi e-tron GT quattro’nun üretimi başladı.

2021 Otomotiv Girişimi 2025 (AI25): Araç üretimi ve lojistiğinin dijital dönüşümü için bir uzmanlık ağı ve yüksek voltajlı bataryalar için bir yeterlilik merkezi kuruldu.

2022 Üretim, mevcut binaların modernizasyonu ve yeni boyahanenin temel atma töreni dahil olmak üzere elektrikli ulaşım için optimize edildi.