Ferrari 812 GTS Türkiye için gün sayıyor!

CARMEDYA.COM – Ferrari’nin tarihi başarılarla dolu V12 Spider’ın mirasını devam ettiren modeli 812 GTS, Türkiye’de yollara çıkmak için gün sayıyor.

Ülkemizdeki teslimatı yılın son çeyreğinde yapılacak olan 812 GTS, Türkiye’ye 2020 yılı içinde sadece 1 adetlik kota ile geliyor. Ferrari 812 GTS’e tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sahip olabilmek için müşterinin, güncel bir Ferrari modelinin daha bulunması ve markanın kriterlerini karşılayarak son onayını alması gerekiyor.

800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla öne çıkan 812 GTS, RHT (Açılabilir Hard Top) tavana sahip. 340 km/s’lik üzerinde maksimum hıza sahip olan Ferrari 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 8.3 saniyede tamamlıyor. Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en hızlı modelleri arasında yerini alan Ferrari 812 GTS’in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar açılıyor. Tavan sistemi kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgâr kesici görevini üstlenmesinin yanı sıra motor sesini kabine daha az iletmesini sağlıyor. Arka cam açık bırakıldığında ise kullanıcılar V12 motorun benzersiz senfonisinin keyfini çıkarıyor.

Ülkemizde ilk teslimatı 2020 yılı sonunda yapılacak olan Ferrari 812 GTS’i satın almak için şimdiden uzun bir bekleme listesi oluştu. Önümüzdeki dönemde satın almak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan Ferrari müşterileri 812 GTS’i 2023 yılında teslim alabilecek.