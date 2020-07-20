Audi’den temassız teslimat!

CARMEDYA.COM – Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesinden itibaren Yetkili Satıcılarında üst düzey sağlık önlemleri alan Audi, araç teslimat sürecinde de yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Karşılıklı teması azaltmayı hedefleyen uygulama ile Audi müşterileri diledikleri takdirde, teslimat sırasında yapılan model hakkında bilgilendirme anlatımını model özelinde hazırlanan Hızlı Başlangıç Videoları sayesinde mail yolu ile alabilecekler.

Model tanıtım videolarında, danışmanların tüketicilere teslim sırasında aktardığı Audi modelleri ile ilgili sürüş destek, eğlence ve bilgi, multimedya sistemleri ile bilgiler yer alıyor. Hızlı Başlangıç Videoları’nda Audi sahiplerinin işlerini kolaylaştıracak, onlara zaman tasarrufu sağlayacak günlük kullanım için püf noktaları da yer alıyor.