Opel’den haziran kampanyası

CARMEDYA.COM – Opel, haziran ayında otomobil severleri en uygun kredi koşulları ve nakit alım fırsatlarıyla buluşturuyor.
Ay boyunca geçerli olacak kampanyalar dahilinde, Opel’in SUV segmentindeki temsilcilerinden birine sahip olmak isteyen kullanıcılar, sunulan sıfır faizli krediler sayesinde alım avantajına sahip oluyor.
Bu kapsamda Opel Crossland; haziran ayında 227.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunulurken, çeşitli donanım ve versiyonlarında 50.000 TL için 12 ay, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. 1.2 lt turbo benzinli veya 1.5 lt turbo dizel motora sahip yeni Crossland için nakit alımlarda ise 7.500 TL tutarında indirim fırsatı yer alıyor.
Grandland X ise 90.000 TL için 12 ay, 0 faiz fırsatıyla ay boyunca kullanıcıların karşısına çıkıyor. Nakit alımlarda 10.500 TL tutarında indirim sağlanan premium SUV Grandland X, 379.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Opel Insignia, haziran ayı boyunca 150.000 TL için 12 ay, %0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor. Insignia, nakit alımlarda ise 9.500 TL tutarındaki indirimle birlikte 490.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.