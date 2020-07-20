Groupe PSA ilk yarıda 1 milyonu geçti

CARMEDYA.COM – Otomotiv sektörüne ağır darbe vuran Covid-19 salgınına rağmen, yeni model atağını sürdüren Groupe PSA ilk yarıda dünya genelinde 1 milyon adetlik satışı geçti.

Mayıs ayında salgının etkisiyle durgunlaşan otomotiv sektörünün Haziran ayına canlanmasıyla, grubun otomobil satışları Haziran’da Mayıs ayına kıyasla iki katına yükseldi.

Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares yapmış olduğu değerlendirmede: “Bu kritik dönemde ekiplerimiz bir kurtarma modunda. Kaliteli ve rekabetçi ürünlerle karlı satışlar hedefliyoruz. Buna paralel olarak aylık CO2 komisyonumuz Avrupa CO2 hedeflerinin tutturulmasını sağlıyor. Ayrıca, Citroën Ami gibi çok enerjili ürünler ve çok yenilikçi çözümlerle müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımla müşterilerimize temiz, güvenli ve ulaşılabilir ulaşım çözümleri sunma yaklaşımımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Elektrikli stratejisi devam ediyor

Groupe PSA, tamamen elektrikli Citroën Ami ile başlayarak tamamen elektrikli yenilikçi ulaşım çözümleri sunuyor ve şu ana kadar pazara 13 yeni elektrikli model sundu. Satışa sunulan her yeni model tamamen elektrikli veya şarj edilebilir bir hibrit versiyona sahip olacak ve grup ilk gününden itibaren Avrupa 2020 CO2 hedeflerine bağlı kalmaya devam ediyor.

Bu küresel strateji, grubun 2025 yılından itibaren ürün gamının tamamını elektrikli olarak sunması için bir yol haritası niteliğini taşıyor. Bunların yüzde 50’si 2021 sonuna kadar elektriklenecek.

Grup stratejisi, B2C ve B2B müşterilerinin beklentileri doğrultusunda hareket ediyor ve günlük yaşam için kolay ve modern hizmetlerle rekabetçi bir ürün yelpazesi sunmayı amaçlıyor.

Avrupa: 2020 Avrupa CO2 standartlarına bağlı kalarak iyileşme yolunda

Avrupa pazarında 2020’nin ilk yarısında özellikle de grubun güçlü olduğu Güney Avrupa’da, pazar karması %39 azalırken, grubun satışları Haziran ayında güçlü bir şekilde toparlandı. Satışlar ikiye katlanırken Mayıs ayına göre teslimatlar %71 arttı. Opel/Vauxhall ürün gamının CO2 emisyonlarını iyileştiren geleceğe hazır modellere geçişi grubun performansına olumlu etki etti.

Grup, CO2 performansına odaklanmış durumda ve 2020 yılı sonuna kadar Avrupa standartlarını karşılama tahminini doğruluyor. Markaların elektrikliye geçiş hamlesi meyvelerini veriyor. Grubun bu segmentteki pazar payı yılın ilk beş ayında 10 puan arttı.

Peugeot, azalan bir pazarda fiyatlarını, sınıf atlama stratejisini ve elektrifikasyon stratejisini korurken, sipariş portföyünü %42 artırıyor. İspanya ve Portekiz’de ilk sırada olan Peugeot, Fransa (+0,2 puan), İtalya (+0,3 puan) ve Avusturya’da (+0,2 puan) olmak üzere pazar payını artırıyor. Peugeot, elektrikli binek ve hafif ticari araçlardan oluşan yeni ürün gamıyla hızlı bir başlangıç yaptı.

Citroën, 2020 yılında tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami dışında SUV C5 Aircross Hybrid, ë-Jumpy, ë-SpaceTourer ve tamamen elektrikli yeni ë-C4 gibi modellerle elektrikliye geçiş hamlesini başlattı. Citroën; İtalya (+0,2 puan), İspanya (+0,2 puan) ve Almanya (+0,1 puan) olmak üzere büyük pazarlardaki payını artırdı. Marka çevrimiçi satışlar ve yeni C3 dahil yeni ürün tanıtımlarıyla hamlesine devam ediyor.

DS Automobiles performansı özellikle yeni elektrikli modeller (satışların %33’ü) tarafından desteklendi. Marka en düşük CO2 emisyonuna sahip premium çok enerjili markalar arasında lider konumunda bulunuyor. DS Automobiles pazar payı Avrupa’da 0,4 puan arttı ve DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK’in büyük beğeni topladığı öncelikli pazarı Fransa’da (%11,5) rekor bir pazar payına ulaştı.

Opel/Vauxhall, ürün gamını geleceğe yönelik modeller ve motorlara yeniden şekillendirdi. Ürün gamındaki bazı yüksek emisyonlu modelleri programdan çıkarması satışlara olumlu yansırken CO2 emisyonlarında düşüş sağladı. Öte yandan her ikisi de elektrikli versiyona sahip Grandland X ve yeni Corsa gibi yeni modellerin satışları zorlu geçen 2020’nin ilk yarısında olumlu gelişme gösterdi. Aynısı hafif ticari araç satışları için de geçerli.

Orta Doğu – Afrika: Çevik ve esnek yapıyla güçlü bir pazar payı artışı

Küresel pandeminin de etkisiyle bölgesel pazarların %26,4 oranında daralmasına rağmen, Groupe PSA’nın satışları 2019’a göre arttı ve pazar payı %46 artış kaydetti.

Türkiye (+5,4 puan), Mısır (+3,9 puan) ve Fas (+0,8 puan) gibi bölgede pazar payını artıran grup, Fransız denizaşırı ülkelerde pazar lideri olmaya devam ediyor. Covid krizinin olumsuz etkilerine rağmen ikinci çeyrekte sergilemiş olduğu çevik ve dinamik yaklaşımla son üç ayda daha hızlı olmak üzere grup bölgede büyümeye devam etti.

Fas’taki Kenitra tesisinin üretim kapasitesi, 2020 Eylül itibariyle 200.000 araca ulaşacak şekilde iki katına çıkarılacak.

Çin: Grup COVID-19’un etkilerinden kurtuldu ve yeni enerji araçlar hamlesine başladı

Çin’deki işler koronavirüs krizinden olumsuz etkilenmiş olsa da, grup NEV3 hamlesine planladığı gibi devam ediyor. İlk Grup NEV, Peugeot e2008 20 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürüldü. Bunu 2020’nin ikinci yarısında Peugeot 4008 PHEV4, 508L PHEV ve Citroën C5 Aircross Hybrid takip etti. DS Automobiles, yeni iş modeliyle Çin pazarında etkinliğini sürdürüyor ve yakında yeni bir stratejik plan açıklayacak. DPCA, Mart ayının sonundan bu yana tekrar üretime başladı ve satış performansı iyileşme gösteriyor.

Latin Amerika: Daralan pazarlar

Koronavirüs krizinin etkilerinin devam ettiği bölgede, Temmuz ayında birçok ülkede kısıtlamalar devam ediyor. Groupe PSA pazar payı ikinci çeyrekte 2020 ilk çeyreğine göre ve 2019 ikinci çeyreğine göre arttı ve üst üste iki ay %3’ün üzerinde gerçekleşti. Grup, Şili, Meksika, Kolombiya, Ekvator ve Peru’da pazar payını artırdı. Grup, Arjantin’de, çift haneli pazar payını (%10) korudu ve yeni CMP platformu ile Palomar tesisinde üretilecek olan yeni Peugeot 208’in piyasaya sürülmesiyle pazardaki etkinliğini artırmayı bekliyor. Hafif ticari araç pazar payı Latin Amerika’da, özellikle de Brezilya’da (%3,5’e) yükseldi. DS Automobiles ve Opel, faaliyet gösterdikleri pazarlardaki performanslarını artırıyor.

Hindistan ve Asya Pasifik: Grubun pazar payı artıyor

Bölgedeki satışlar, 2019’un ilk yarısına oranla -%27’lik düşüş trendini takip ederken, teslimatlar sadece %14 azaldı ve +%14’lük pazar payı artışı sağlandı.

Japonya’da tekrar kendini gösteren başarı özellikle C3 Aircross SUV, C5 Aircross SUV ve Berlingo lansmanları olmak üzere üç marka ile devam etti.

Groupe PSA Hindistan’da, Citroën C5 Aircross SUV ile 2021’in ilk döneminde Citroën markasını tanıtmaya hazırlanıyor. Bunu yerel olarak tasarlanmış yeni Citroën modelleri takip edecek.

Peugeot ve Citroën markalarının pazar payını artırmasıyla grup ASEAN pazar payını zor geçen 2019 yılının ilk dönemine göre biraz artırdı.

Avrasya: Pazar payları arttı

Bölgenin performansı ikinci çeyrekte koronavirüs krizinden etkilenirken, grup satışları ilk çeyrekte yükseldi ve ilk yarıda pazar payları 0,2 puan arttı (%0,7 ila %0,9). Şirket tüm pazarlardaki pazar payını artırdı ve iki ana pazar (Rusya ve Ukrayna) payını sırasıyla %0,4 ve %8,9’a ulaştırdı. Tüm Peugeot, Citroën ve Opel markaları özellikle Ukrayna’da bu performansa katkıda bulunurken, DS Automobiles henüz 2019’un ikinci yarısından bu yana pazarda faaliyet gösteriyor.

Grup hafif ticari araç satışları Peugeot Traveler/Expert ve Citroën SpaceTourer/Jumpy ile arttı. Grup kısa bir süre önce Zafira Life, Vivaro ve Grandland X modellerinden başlayarak Rusya’da Opel markasını yeniden pazara faaliyete soktu.