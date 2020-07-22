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Suzuki’den 3 ay ertelemeli kredi fırsatı ve 5 bin TL takas desteği!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Suzuki, otomobil ve SUV modelleri için hazırladığı kampanyalarını Temmuz ayında da sürdürüyor.

Bu kapsamda Vitara, Swift ve Jimny modelleri için 3 ay ertelemeli kredi imkânı, ay boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Vitara ve Swift modellerinde geçerli olan takas desteği uygulaması ise Temmuz ayında 5 bin TL tutarında sunuluyor. Üstelik Suzuki, yeni ön satış stratejisi olan “Suzuki’m Yolda” uygulamasını otomobilseverler için Temmuz ayında da sürdürüyor. Uygulama kapsamında kullanıcılar, diledikleri Vitara ve Jimny modeline ön siparişle sahip olabiliyor.

Suzuki’m Yolda avantajları

“Suzuki’m Yolda” ön satış uygulamasıyla 2020 model yılına ait yeni bir Suzuki tercih edecek olan kullanıcılar, araçlarını teslim alana kadar takasa verecekleri otomobillerini kullanmaya devam ediyorlar. Ayrıca kullanıcılar dilediği takdirde otomobillerini istediği fiyattan satma şansına da sahip oluyorlar. Bu sayede takas avantajıyla Suzuki satın alanlar, yeni otomobillerini beklerken hem araçsız kalmıyor, hem de kendi otomobiline daha iyi fiyat veren müşteriyi bulmak için zaman kazanıyorlar.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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