Peugeot’dan elektrikli fastback SUV: E-3008

CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Peugeot, yenilenen 3008 ailesini ve ailenin tamamen elektrikli E-3008 versiyonunu tanıttı.

Fastback SUV tasarımıyla dikkat çeken model ailesi, yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit ve ailenin tamamen elektrikli üyesi E-3008 ise 700 km’ye kadar elektrikli menzil ile öne çıkıyor. Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan 3008 ailesi, son 7 yılda 130 ülkede, 1 milyon 320 binin üzerinde satış başarının ardından şimdi yeni bir döneme giriyor.

Özellikle model gamında dikkati çeken E-3008, markanın 2025 yılı itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle sunmayı taahhüt etmesinin ardından yol haritasında önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Fransız üreticinin Avrupa’daki satışlarının tamamının 2030 yılına kadar elektrikli olması planlanıyor.

Peugeot E-3008, Stellantis’in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. 700 km’ye kadar menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi, seyahat planlayıcı, akıllı şarj, araçtan şarj, tak ve şarj et ile internet üzerinden kablosuz güncellemeler gibi bağlantılı hizmetler ve işlevler yeni modelin en dikkat çeken özellikleri arasında.

Peugeot E-3008, sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek ve Şubat 2024’ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Allure ve GT olmak üzere iki donanım seviyesiyle, sade ürün gamıyla sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında üç adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak. Pazara bağlı olarak hibrit motor seçeneği de sunulacak.

Model 4,54 metrelik uzunluğa, 1,89 metrelik genişliğe ve 1,64 metrelik yüksekliğe sahip. Önde ikonik üç pençeli ışık imzasını korurken, farların ve ızgaranın tasarımı tamamen değişiyor. Yeni ön cephe, yeni Peugeot logosu etrafında tasarlanmış ve 408 modelinden izler taşıyor. Tüm versiyonlarda Full LED farlar sunuluyor. E-3008 GT, standart olarak, far huzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.

E-3008’in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor. Bu arada arka koltuklarda geniş bir alan sunuyor ve önceki 3008 ile 520 litrelik aynı bagaj hacmini koruyor.

İç mekan

Peugeot Panoramic i-Cockpit, havada süzülen 21 inçlik panoramik ekrana ek olarak, 8 farklı renkte kişiselleştiren LED ambiyans aydınlatmasına da olanak tanıyor. Ambiyans aydınlatması, ön konsol boyunca uzanan ve kapılara doğru devam eden alüminyum kaplamayla yansıtılıyor.

Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge ekranı ile merkezi dokunmatik ekranı birleştiriyor. Peugeot ekipleri, i-Cockpit’in üç temel unsurundan ikisini; yükseltilmiş gösterge ekranı ile büyük merkezi dokunmatik ekranı birleştirdi. Bunlar artık ön konsolun solundan orta konsola kadar uzanan, 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panelden oluşan, kavisli bir panoramik ekranda entegre ediliyor. Panoramik ekran, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor. Süzülme etkisi, ekranın altında bulunan LED ortam aydınlatmasıyla vurgulanıyor.

Optimum ergonomi için konumlandırılan 21 inçlik panoramik ekran, sürücüye doğru hafifçe kavisli olsa da hala yolcu tarafından erişilebiliyor.

E-3008’in Allure versiyonunda, Peugeot i-Cockpit standart olarak, panoramik ekran altında tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor ve 21 inçlik panelle aynı etkiyi veriyor. GT, standart olarak 21 inçlik bir ekranla donatılıyor.

Yeniden tasarlanan mimari ve ergonomisiyle Peugeot Panoramic i-Cockpit’teki en önemli yenilik; panoramik ekranın yolcu bölmesinden görülmeyecek bir bağlantı sistemi ile ön konsola monte edilmesi. Bu sayede, 21 inçlik panoramik dokunmatik ekranda gösterilen bilgilerin erişilebilirliği ve görünürlüğü artıyor. Ön konsolun ortasında, tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles’a da yer veriliyor. Kullanıcı bu panelde; bir kişiyi aramak, sık kullanılan bir varış noktası için navigasyonu başlatmak, kaydedilen radyo istasyonlarından birine ayarlamak, ideal klima sıcaklığını ayarlamak gibi, en sık kullandığı 10 işlevi, hızlı erişim için programlayabiliyor.

Orta konsol, ön yolcuya geniş ve ferah bir alan sağlamak ve depolama için alanlar oluşturmak üzere düzenlendi. Bu geniş mimariye, vites seçicinin ön konsola taşınmasının önemli bir katkısı oldu. Vites seçici direksiyonun sağında, start/stop düğmesinin yanında yer alıyor.

Dokunma hassasiyetli kontrollere sahip yeni kompakt direksiyon simidi, daha da yüksek sürüş hissi ve konfor için yenilendi. Yeniden tasarlanan, hava yastığını barındıran bölüm daha küçük tasarlandı. Ayrıca ön konsoldaki panoramik ekrana benzer bir havada süzülme etkisi için direksiyon simidi, kollarından izole edildi. Optimum ergonomi için kompakt direksiyon simidi üzerindeki kontroller de yenilendi. Sürücünün parmaklarını otomatik olarak algılayan kontroller, yanlış komutları önlemek adına, sadece sürücü onlara bastığında etkinleşiyorlar. Yeni kompakt direksiyon simidi, E-3008 GT’de standart olarak ısıtma özelliğine de sahip. Yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit, kompakt direksiyon simidinin arkasında iki yeni kumanda kolu ve rejeneratif fren işlevi için iki kulakçık da sunuyor.

Allure donanım seviyesinde deri efekti ile kumaş ve GT’de deri efekti ile Alcantara kombinasyonundan oluşan ön koltuklar sırt ağrısının önlenmesine yönelik araştırmaları destekleyen Alman doktorlar ve terapistler derneği tarafından verilen AGR sertifikasına sahip. GT versiyonunda ayrıca, havalandırma ile masaj ve arkada ısıtma özelliği sunuluyor.

Peugeot ürün gamında ilk kez ön koltuklar, yolcunun vücut şekline uyum sağlamak üzere elektrikli olarak şişen veya sönen, uyarlanabilir yan desteklerle donatılabiliyor. Sağlıklı bir iç mekan atmosferi sağlamak üzere E-3008, kabine giren havanın kalitesini sürekli izleyen ve gerektiğinde hava iç sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiren AQS (Hava Kalite Sistemi) ile donatılıyor. Bu işlev, GT donanım seviyesinde, kirletici gazları ve parçacıkları filtreleyen Temiz Kabin Hava Arıtma Sistemi ile tamamlanıyor. Hava kalitesi, panoramik ekranın sağ tarafında gösteriliyor.

Model ailesinde Focal Premium Hi-Fi Ses Sistemi tercih ediliyor.

Peugeot E-3008’in yolcu kabini, toplam hacmi yaklaşık 34 litre olan 17 farklı, birçok saklama alanı sunuyor: Orta konsolda kolayca erişilebilen kablosuz telefon şarjı, orta kol dayamanın altındaki soğutmalı alan, tavan konsolunda gözlük tutucusu, bardak tutucular ve torpido gözü. Bagaj perdesinin altında 520 litrelik kullanılabilir hacimle E-3008’in bagajı, selefi kadar geniş. Yeni STLA Medium platformu, E-3008’de aynı bagaj alanını sunuyor.

Sürüş modları

Peugeot E-3008’de Normal, Eko, Spor ve araçta mevcutsa 4WD modları arasında seçim yapılabiliyor. 4WD modu 135 km/s’ye kadar aktif olurken, yol yüzeyi kayganlaştığında (kar, çamur vb.) gücü 4 tekerleğe de dağıtıyor.

Model standart olarak geri görüş veya kuş bakışı görüş olmak üzere, sürücüye iki açı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, her koşulda eksiksiz görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılıyor. E-3008, opsiyon olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren Peugeot VisioPark 360° sistemiyle donatılabiliyor.

Peugeot, E-3008’de sunulan Drive Assist Plus sistemi ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini (kameralar, radar vb.) ve bağlı navigasyon sisteminden gelen bilgileri kullanarak sürücüye yardımcı oluyor. Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı.

Dur ve Kalk işlevi ile Adaptif Hız Sabitleme ve Şerit Konumlandırma Asistanı yeni E-3008’i şeritte ve sürücü tarafından belirlenen hızda tutmak için direksiyonu ve hızını yönetiyor.

Yarı otomatik şerit değiştirme, gerektiğinde sürücü için şerit değiştiriyor. Sinyali etkinleştirip direksiyon simidindeki “OK” düğmesine basmak yeterli. Sistem, aracı yeni şeride yönlendiriyor.

Erken hız önerisi, yol işaretlerini okuyarak ve bağlı navigasyon sisteminden bilgi toplayarak, hız sınırındaki herhangi bir değişikliği algılıyor ve sürücüye Adaptif Hız Sabitleme ayarını değiştirmesini öneriyor. Sistem, yağmur algılaması halinde, hız sınırına uygun olarak, hızı düşürebiliyor. Örneğin otoyolda 130 km/s’den 110 km/s’ye düşürülmesini öneriyor.

Bu yarı otonom sürüş özellikleri, sürücünün onayını gerektiriyor. Sensörler, sürücünün ellerini her zaman direksiyonda tutmasını sağlıyor.

Güvenlik

E-3008, aşağıdakiler dahil en güncel Peugeot aktif güvenlik teknolojilerine sahip.

Çarpışma uyarılı acil tam durdurma freni, gece veya gündüz, 7 km/s’den 140 km/s’ye kadar araçları, yayaları ve bisikletlileri algılıyor.

Şeritten çıkma, düzeltme işleviyle aktif şerit takip sistemi aracın şeridinde kalmasını sağlıyor.

Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, araç hareketlerini analiz ederek dikkat kaybını tespit ediyor.

Genişletmiş Trafik İşaretleri Uyarı Sistemi olağan hız işaretlerine ek olarak dur, tek yön, sollama yasak, sollama sonu işaretlerini de algılıyor.

Uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi (75 metreye kadar) güvenli sürüş için yardımcı oluyor.

Eğim İniş Kontrolü, ileri veya geri viteste 30 km/s’nin altındaki hızlarda yokuş aşağı sürerken hızı otomatik olarak düzenleyerek aracın kayma veya kontrolünü kaybetme riskini azaltıyor.

Gelişmiş Çekiş Kontrolü, kaygan yüzeylerde tutuşu optimize ediyor. Kar, çamur ve kum olmak üzere 3 konumda etkinleştirilebiliyor.

Güç ünitesi

E-3008, 525 km menzil, 2 tekerlekten çekiş, 210 bhp/157 kW, 525 km menzil, çift motor, 4 tekerlekten çekişli, 320 bhp/240 kW, 700 km ile Uzun Menzil, 2 tekerlekten çekiş, 230 bhp/170 kW olmak üzere 3 adet tamamen elektrikli motor seçeneğiyle (WLTP döngüsü onay aşamasında) sunuluyor.

Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sunuyor. 2 tekerlekten çekişli versiyonlar 157 kW (343 Nm) veya 170 kW (343 Nm) güç üretiyor. Çift motorlu 4 tekerlekten çekişli versiyon, önde 157 kW (343 Nm) ve arkada 83 Kw (166 Nm) olmak üzere toplam 240 kW güç sağlıyor. Elektromotor, Tremery’deki (Fransa) STELLANTIS-NIDEC ortak girişimi tarafından üretiliyor. Vites kutusu, Stellantis tarafından Valenciennes’de (Fransa) üretilirken, 2 tekerlekten çekişli versiyon (530 km) 9,77 orana sahip.

Batarya

NMC (Nikel, Manganez ve Kobalt) kimyasal bileşimine sahip 400 V yüksek voltajlı lityum iyon batarya, zeminin altında bulunuyor ve aracın elektromotorunu besliyor. Aydınlatma ve bilgi-eğlence sistemi gibi diğer elektrik tüketen donanımlar, kendisi de dönüştürücü üzerinden yüksek voltajlı batarya tarafından beslenen 12V batarya ile beslenmeye devam ediyor. Yüksek gerilimli bataryanın 73 kWsa ile 525 km menzil, 73 kWsa batarya ve çift motor ile 525 km menzil ve 98kWsa ile 700 km Uzun Menzil olmak üzere üç versiyonu bulunuyor (WLTP döngüsü onay aşamasında).

Batarya, şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 8 yıl veya 160 bin km garantiye sahip.

Sol arka taraftaki şarj soketi Mod 2/3 (alternatif akım) ve Mod 4 (doğru akım) bağlantılarını sunuyor. AC şarjı için tüm kullanımlara ve şarj çözümlerine uygun, iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı sunulurken, ayrıca opsiyon olarak 22 kW üç fazlı şarj cihazı sunuluyor. Hızlı şarj cihazları ile DC şarj için yeni E-3008’deki Mod 4 soketi, 160 kW’a kadar destekliyor. Böylece E-3008’in standart menzilli bataryası 30 dakikada ve Uzun Menzilli bataryası 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

V1G veya Akıllı Şarj işlevi: Bu işlev enerji tedarik hizmetleriyle uyumlu ve şarj maliyetlerini optimize etmek amacıyla yeni Peugeot E-3008’in bataryasının şarj edildiği zamanı ve gücü ayarlıyor.

V2L (Araçtan Şarj) işlevi: Bu pratik işlev, yeni Peugeot E-3008’in yüksek voltajlı bataryası ile bir elektrikli cihaza enerji sağlama seçeneği sunuyor. Örneğin elektrikli bir bisikleti şarj etmek veya elektrikli bir cihazı çalıştırmak gibi. Sistem, 3 kW ve 16 A’e kadar besliyor.

Tak ve Şarj Et işlevi: Bu özellik, şarj noktasında araç kimlik doğrulama prosedürünü basitleştiriyor. Yeni Peugeot E-3008, “Tak ve Şarj Et” uyumlu şarj noktası tarafından otomatik olarak tanımlanıyor ve algılanıyor. Müşterinin tek yapması gereken, ödeme veya kimlik kartı çıkarmadan, doğrudan şarj ve faturalandırmaya başlamak için E-3008’i şarja takmak.

3 aşamalı rejeneratif fren işlevi, enerji geri kazanımı düzeyi dışında aracın yavaşlama düzeyinin ayarlanmasını içgüdüsel ve kolay hale getiriyor. Sürücü, kompakt direksiyonun arkasındaki kulakçıklar sayesinde 3 seviyeli rejeneratif fren işlevini yönetebiliyor. Soldaki kulakcık rejenerasyon seviyesini arttırıyor, sağdaki kulakcık ise azaltıyor. Son 2 seviyede arka fren lambaları da otomatik olarak devreye giriyor.