Delphi Technologies’ten 8 yeni fren balatası!

CARMEDYA.COM – Delphi Technologies, sekiz fren balatasından oluşan yeni serisini satışa sundu.

Orijinal ekipman kalitesi anlamında her biri Avrupa pazarındaki ilk uygulamalar olan yeni fren balataları serisi Land Rover, Opel, DS, Hyundai, Audi ve Volkswagen markaları için pazardaki yerini aldı. Söz konusu markaların popüler modellerine yönelik çıkarılan yeni seride bu kez hafif ticari araçlara yönelik fren balatası çözümleri de sunuldu. Delphi Technologies, sekiz fren balatasından oluşan yeni serisiyle birlikte Avrupa fren pazarının yüzde 98,5’ini tek başına kapsamaya başladı. Delphi Technologies, pazara erkenden sunduğu orijinal ekipman kalitesinde fren balataları sayesinde yeni araçların servislerdeki onarım sürelerini kısaltmayı ve otomotiv satış sonrası sektöründe ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Delphi Technologies Aftermarket EMEA Pazarlama Direktörü James Tibbert, “Balatalar, bir araçta değiştirilmesi gereken ilk kritik parçalardan biri. Bu nedenle, bir aracın pazara sürülmesinden sonraki 6 ila 12 ay içinde yeni balataların pazara sunulması gibi son derece iddialı hedefler belirliyoruz. Pazarda ilk olmak, satış sonrası müşterilerimizin bu yeni hizmet fırsatlarına kendini kanıtlamış kaliteli ürünlerle erkenden erişme olanağı sağlıyor” dedi. Yeni bir model araç satışa sunulmadan yıllar öncesinde bile otomobil üreticileriyle işbirliği içerisinde çalıştıklarını sözlerine ekleyen Tibbert, “Orijinal ekipmanda teknolojik liderlik ile yenilikçi satış sonrası çözümler olmak üzere, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir arada sunarak satış sonrası pazarına sunulan yeni ürünlerde her zaman bir adım önde olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Delphi Technologies’in Avrupa pazarına sunduğu yeni fren balataları serisi şöyle;

• Land Rover Discovery Sport/Range Rover Evoque (05/2019>), ön balatalar

• Opel (08/2019>), ön balatalar

• Opel (08/2019>), arka balatalar

• DS 7 Crossback (05/2019>), ön balatalar

• Hyundai i10 (09/2019>), ön balatalar

• A6 Allroad Quattro/A6 Quattro/A8 Quattro/Q7 Quattro/S8 Quattro (11/2019>), arka balatalar

• Audi Q3/Q3 Sportback/Q3 Sportback Quattro, Volkswagen Tiguan (11/2019>), arka balatalar

• Audi A6/A6 Quattro/A7 Sportback Quattro (01/2019>), arka balatalar

Fren balatalarını pazara sunan ilk ekipman üreticisi

Doğru parçaları mümkün olan en kısa sürede satış sonrası pazarına hızlı bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen Delphi Technologies, fren balatalarını pazara sunan ilk ekipman üreticisi olarak dikkatleri çekmişti. Marka, bundan önceki süreçte; Audi Q8 (02/2018>), Ford Focus IV (01/18), Ford Fiesta ST (05/18>), Toyota Supra (06/19>), Land Rover Defender (2020>) ve Volkswagen Golf MK8 (2020>) gibi modellerin fren balatalarını ilk kez pazara sunmuştu. Ayrıca Delphi Technologies, Land Rover ve Volkswagen markaları için balatayı araç üreticisinden önce pazara sunarak hız konusunda önemli bir kilometre taşına ulaşmasıyla da adından söz ettirmişti.